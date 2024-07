@ML VIDEO – Milan, è arrivato Fonseca: il programma completo

Fonseca è a Milano, pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina rossonera: ecco quali saranno i prossimi step.

Dopo quasi cinque anni con Stefano Pioli, il Milan ha deciso di voltare pagina e di puntare su Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Il portoghese non era il preferito dei tifosi, però la dirigenza è convinta della scelta.

Zlatan Ibrahimovic ha detto chiaramente che Fonseca è un tecnico top, quindi è sicuro che porterà i risultati richiesti. La tifoseria si aspetta di lottare per vincere e spera di non rimanere delusa, soprattutto dopo una stagione in cui ha visto l’Inter vincere la seconda stella proprio nel derby.

Ci si aspetta una voglia di reagire con forza da parte del club rossonero, che ha le risorse per allestire una squadra vincente. Il calciomercato in entrata è ancora in fase di stallo e c’è curiosità di vedere gli acquisti che verranno consegnati al nuovo mister.

Fonseca a Milano: inizia un nuovo capitolo

Verso le 11:20 l’aereo che portava Fonseca in Italia è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa. Assieme all’allenatore portoghese ci sono anche gli uomini del suo staff, pronti per una nuova stimolante esperienza in uno dei club più importanti al mondo. Il programma odierno prevede una prima visita al centro sportivo di Milanello e ovviamente ci sarà anche un incontro con la dirigenza. Prima di salire un macchina, il mister ha pronunciato un “Forza Milan” davanti alle telecamere e ai giornalisti presenti.

Lunedì 8 luglio sarà il giorno della conferenza stampa a Casa Milan: è prevista per le ore 11:00. Poi alle 17:00 Fonseca dirigerà il suo primo allenamento a Milanello. Chiaramente, non potrà contare su tutti i giocatori, visto che alcuni sono andati all’Europeo con la rispettiva nazionale.

L’ex Roma si aspetta dei colpi importanti per poter lottare per lo Scudetto e ben figurare anche nel nuovo format della Champions League. C’è grande attesa soprattutto per quanto riguarda il nuovo numero 9, visto che serve un bomber capace di garantire un buon numero di gol e di contribuire efficacemente al gioco della squadra.

Nei due anni al Lille il tecnico portoghese è riuscito a sfruttare bene le qualità di Jonathan David, autore di 26 reti in ciascuna delle due stagioni. In questo momento non si parla molto di un eventuale arrivo del canadese, che in passato era un obiettivo del club. Il nome forte è quello di Alvaro Morata, che può lasciare l’Atletico Madrid per 12-13 milioni di euro.