Li prende entrambi il Chelsea, doppio colpo da 30 milioni

Il Chelsea si sta assicurando due talenti che erano nella lista di Moncada: il tempo dirà se rappresenteranno dei rimpianti per il Milan.

Il mercato in entrata del club rossonero è ancora fermo e i tifosi sono un po’ agitati, perché si aspettano alcuni colpi in grado di rendere più forte la squadra. Zlatan Ibrahimovic ha spiegato che c’è un progetto vincente e dunque ci si aspetta una campagna acquisti importante.

Nessuna spesa pazza, non è questo che vogliono i milanisti, però il margine per fare dei buoni investimenti c’è e lo stesso Giorgio Furlani aveva annunciato che la società non sarebbe stata “timida” nell’intervenire per rafforzare l’organico. Lunedì 8 luglio ci sarà il raduno a Milanello e avverrà senza che il Milan abbia concluso alcun nuovo acquisto. Sarebbe importante consegnare prima possibile nuovi rinforzi a Paulo Fonseca, così che possa integrarli nell’ambiente e nel gruppo.

Milan, addio a due giovani talenti: vanno a Londra

Con il passare dei giorni ci sono anche alcuni giocatori accostati al Diavolo che sembrano diretti verso altre destinazioni. Non è solo il caso di Joshua Zirkzee, sul quale il Manchester United pare aver intensificato il pressing negli ultimi giorni.

Sta per sfumare la possibilità di prendere due giovani talenti che gli osservatori hanno seguito per mesi e che adesso sono vicini al Chelsea. Si tratta di Renato Veiga del Basilea e di Aaron Anselmino del Boca Juniors, entrambi dovrebbero trasferirsi a Londra.

Per il cartellino del centrocampista portoghese classe 2003 investimento da 14-15 milioni di euro. Accordo trovato anche per quanto riguarda il contratto del giocatore, che nei prossimi giorni dovrebbe svolgere le consuete visite mediche. Ad aprile il padre di Veiga aveva ammesso l’interesse del Milan: “Lo segue da molto tempo e con l’apertura del mercato potrebbe provare l’affondo. Ora sono interessati e osservano le sue prestazioni. Non c’è ancora nulla di concreto, nessuna offerta ufficiale. Ci sono vari club dei top 5 campionati con cui abbiamo avuto contatti“.

Il Chelsea ha avuto la meglio su tutte le concorrenti e si è assicurata un calciatore molto promettente. È intenzionato a prendere anche Anselmino, difensore centrale classe 2005 per il quale sarebbe a un passo da chiudere l’intesa con il Boca Juniors. L’affare dovrebbe costare 16-17 milioni di euro. Probabile che il ragazzo rimanga in prestito agli Xeneizes per i prossimi sei mesi, così da avere maggiori chance di giocare con continuità. Oltre al Milan, anche il Manchester United era fatto avanti per il giovane argentino.