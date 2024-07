Milan, arriva il nuovo bomber: c’è la data

In casa Milan, dopo il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A, bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato.

Nella giornata di mercoledì, di fatto, c’è stato il primo atto ufficiale della stagione 2024/25. La Lega di Serie A, infatti, ha sorteggiato tutti e 38 turni del prossimo campionato di Serie A. Il nuovo Milan di Paulo Fonseca, dunque, esordirà il prossimo 18 agosto allo Stadio San Siro contro il Torino di Paolo Vanoli.

Dopo la sfida contro i granata, la compagine rossonera sarà di scena al Tardini per sfidare il neopromosso Parma di Fabio Pecchia. L’ultimo turno prima della sosta per lasciare spazio alle nazionali, invece, vedrà il primo scontro diretto della stagione del Milan di Paulo Fonseca, ovvero la gara contro la Lazio di Marco Baroni.

Il Milan, ovviamente, farà di tutto in sede di calciomercato per consegnare al tecnico portoghese una squadra che possa essere competitiva sia per la vittoria finale del campionato che per disputare un’ottima Champions League. Proprio per questo motivo, di fatto, i dirigenti rossoneri hanno fissato una data per quando arriverà il nuovo bomber.

Calciomercato Milan, la nuova prima punta rossonera arriverà dopo l’Europeo

Secondo varie indiscrezioni di calciomercato, di fatto, il Milan prenderà il sostituto di Olivier Giroud, trasferitosi negli Stati Uniti per giocare con la maglia dei Los Angeles FC, sarà preso una volta che sarà terminato l’Europeo. Al club rossonero, di fatto, sono stati accostati tutti giocatori che stanno, o sono usciti da pochi giorni, dalla massima competizione europea per le nazionali.

L’ultimo nome caldo, infatti, è quello dello spagnolo Alvaro Morata, il quale ha una clausola di rescissoria di 13 milioni di euro. L’ex Juve nei giorni scorsi aveva sì ribadito la sua voglia di restare all’Atletico Madrid, ma il Milan ci starebbe provando in maniera molto concreta. Un altro profilo monitorato da Furlan è sicuramente quello di Romelu Lukaku che, però, è seguito fortemente anche dal Napoli di Antonio Conte.

Dopo Morata e Romelu Lukaku, sulla lista di Furlani e Zlatan Ibrahimovic c’è sicuramente Joshua Zirkzee. L’olandese, addirittura, è era proprio il primo obiettivo, ma poi il suo nome è passato in secondo piano. Una volta trascorso il prossimo 14 luglio, ovvero il giorno della finale dell’Europeo che si sta disputando in questi giorni in Germania, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per annunciare il nuovo bomber del Milan.