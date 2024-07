@ML – Manovre a centrocampo, doppio colpo per un reparto completo

Il Milan è pronto a piazzare un doppio colpo a centrocampo. I rossoneri rendono felici i propri tifosi in questa maniera

Sono le ore in cui sta sfumando definitivamente Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese appare pronto a firmare con il Manchester United. Il Milan inevitabilmente dovrà andare su altri profili, come può essere quello di Alvaro Morata. Allo stesso tempo però non dovrà perdere di vista gli obiettivi per gli altri ruoli.

Il club rossonero, con Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, infatti, è chiamato a rafforzare la rosa anche con un terzino destro (continua ad essere caldo il nome di Emerson Royal), un difensore centrale, preferibilmente mancino, e almeno un centrocampista. Il resto del mercato, come più volte abbiamo detto, dipenderà chiaramente dalle occasioni, ma anche dalle possibili cessioni. Proprio per questi motivi è molto probabile che alla fine i centrocampisti ad arrivare siano due e non uno come si ipotizzava. Sta prendendo sempre più piede, infatti, l’ipotesi, della cessione di Ismael Bennacer. L’algerino è attratto dalle sirene arabe e il Diavolo con il suo addio può incassare sui 40/50 milioni di euro.

Calciomercato Milan, doppio colpo francese: il centrocampo prende forma

Soldi che chiaramente verrebbero reinvestiti sul mercato. Con la partenza dell’ex Empoli, sarebbe certamente più semplice accogliere sia Adrien Rabiot che Youssouf Fofana.

Un doppio colpo che troverebbe l’approvazione di Francesco Letizia: “Rabiot è stra da Milan – afferma il giornalista di Sportitalia ai microfoni di MilanLive.it -. E’ il giocatore su cui punterei di più perché, metterlo in mezzo al campo ti farebbe fare un salto di qualità importante e sarebbe la testimonianza delle tue ambizioni perché se lo prendi sei oggettivamente ambizioso. Fofana non è un fenomeno, è un buon giocatore che può crescere. Alla cifra giusta lo prenderei in aggiunta ad un giocatore come Rabiot. Avrei così un centrocampo con Rabiot e Reijnders titolari e l’altro lo scelgo tra Fofana, se lo voglio più difensivo, o Loftus-Cheek, se lo voglio più offensivo”.

Ricordiamo che Rabiot è attualmente svincolato dopo aver lasciato la Juventus, ma i bianconeri non hanno ancora smesso di sperare nelle sua firma. Ma attenzione ai club inglesi, Liverpool su tutti, che ci stanno provando per il francese. Anche per Fofana le maggiori insidie arrivano dalla Premier League. In questo caso, però, servono una ventina di milioni di euro per strappare il giocatore al Monaco. Fofana ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.