Niente Zirkzee? No problem: due acquisti e spesa minima

Se non arriva Joshua Zirkzee, il Milan è pronto al doppio colpo che farebbe felici davvero tutto il popolo rossonero: il punto

Joshua Zirkzee continua ad essere l’obiettivo numero uno per il mercato del Milan. L’attaccante olandese non ha ancora firmato per un nuovo club e il corteggiamento del Manchester United non ha portato ad alcuna fumata bianca. Finché ci sarà la possibilità, dunque, il Diavolo continuerà a credere di riuscire a portare il giocatore che è lì in cima alla lista dei desideri.

Non sarà facile, ma il Milan aveva trovato l’accordo con il giocatore ed era pronto a versare i soldi della clausola rescissoria di 40 milioni di euro nelle casse del Bologna. La trattativa si è arenata sullo scoglio delle commissioni, non permettendo al Diavolo di chiudere. Il suo agente ha così iniziato a flirtare con i Red Devils ma anche in questo caso la fumata bianca non è arrivata. C’è tempo e spazio, dunque, per credere che il Milan possa ancora chiudere con Joshua Zirkzee. D’altronde il calciatore aveva espresso la volontà di giocare ancora in Serie A e il Diavolo è certamente la destinazione migliore per continuare il suo processo di crescita. Presto, magari quando finirà l’Europeo, capiremo quali saranno le reali intenzioni di Zirkzee.

Calciomercato Milan, niente Zirkzee: doppio colpo in entrata

Non può certo essere esclusa la possibilità che alla fine Joshua Zirkzee decida di prendere altre strade, accettando così la proposta del Manchester United. A quel punto il Milan sarebbe chiamato a virare su altri calciatori davvero con decisione.

Il nome caldo, in questa circostanza, è quello di Alvaro Morata. Un’occasione che il Milan potrebbe decidere di cogliere a prescindere. Costa solamente 13 milioni di euro ed è nel pieno della sua maturità calcistica. Lo stipendio, poi, è in linea con quello dei campioni che ci sono in rosa. Un affare che ha il via libera di Giorgio Furlani e che potrebbe essere davvero messo a segno e che renderebbe felici proprio tutti. A questo punto i colpi di esperienza in avanti potrebbero essere due. C’è d’altronde un’altra opportunità da poter cogliere, quel Memphis Depay titolare dell’Olanda, che è senza squadra. Il Diavolo ci sta pensando seriamente. Un doppio colpo di giocatori navigati che darebbe sicurezza ad un reparto che ha tanti gol anche sugli esterni grazie a Rafa Leao e Christian Pulisic.