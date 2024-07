Retroscena Maignan: il Milan ha detto no

Trapela una notizia importante che riguarda il portiere rossonero e della nazionale francese: è un segnale interessante sul suo futuro.

Mike Maignan sta disputando un ottimo Europeo, mettendo anche a tacere chi nel corso dell’ultima stagione lo aveva criticato per qualche errore. Il suo valore non si può discutere.

Il portiere della Francia sta ricevendo molti elogi per le sue prestazioni. L’ultima è stata quella contro il Portogallo, nel quale è risultato decisivo, così come Theo Hernandez. I due giocatori del Milan hanno messo in campo un’ottima prova e il terzino ha anche realizzato rigore della qualificazione alle semifinali del torneo. Entrambi sono legati al club rossonero da un contratto fino a giugno 2026 e sarà interessante vedere cosa succederà nel corso della sessione estiva del calciomercato.

Maignan-Milan: cosa sta succedendo

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato che entrambi resteranno in rossonero, però dopo l’Europeo ci saranno dei confronti diretti con loro e i rispettivi agenti per parlare del futuro. Bisogna capire se esistano i margini per un accordo sui rinnovi contrattuali e cosa fare nel caso di offerte dalle big europee.

Alessandro Jacobone, co-fondatore di Radio Rossonera e coordinatore di Milan Community, ha raccontato un retroscena su Maignan: “Il Bayern Monaco si è dimostrato disposto a offrire 40-50 milioni per il portiere francese, ricevendo un no secco dalla società rossonera“.

Il Milan dà una valutazione più alta al cartellino del proprio portiere, ricordando anche che il non irreprensibile André Onana è stato venduto dall’Inter al Manchester United per 55 milioni di euro, bonus compresi. Se dovesse arrivare una proposta da almeno 60 milioni, allora potrebbe essere presa in considerazione, andando a mettere in discussione ciò che Ibrahimovic aveva annunciato nella conferenza stampa di poco tempo fa a Milanello. Di fronte a offerte particolarmente ricche, nessuno è incedibile.

Da tempo si parla dell’interesse del Bayern Monaco per Maignan, considerato l’ideale erede di Manuel Neuer, che nel 2025 compirà 39 anni e sarà in scadenza di contratto. Certamente l’ex Lille non sarebbe molto attratto dall’ipotesi di fare una stagione in concorrenza con la leggenda tedesca, rischiando magari di finire in panchina.

Sul tavolo c’è anche la possibilità di rinnovare con il Milan, che deve decidere che tipo di sforzo economico fare per trattenerlo. Oggi Mike guadagna uno stipendio da 2,8 milioni netti annui, bisognerà garantirgli almeno 5 milioni per arrivare alla firma. Nei mesi scorsi era trapelata una richiesta da 6,5-7 milioni, in linea con l’ingaggio di Rafa Leao. Vedremo se le parti arriveranno a un’intesa. Oltre ad essere un portiere molto forte, il francese è anche uno dei leader della squadra. Con l’addio della coppia Kjaer-Giroud, è ancora più centrale il suo ruolo nel gruppo.