Tutto vero, può lasciare il Milan: “Possibilità realistica”

E’ pronto a lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Un addio che può fruttare tanti soldi: arrivano conferme dall’Inghilterra

La lista dei giocatori che possono lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato è davvero lunga. Ci sono chiaramente gli esuberi che faranno le valigie il prima possibile. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono così a lavoro per trovare la giusta sistemazione per i calciatori tornati dal prestito.

Le difficoltà maggiori sono chiaramente legate a Fode Ballo-Toure e Divock Origi, che hanno fatto male nel corso dell’ultima stagione in Premier League. Ma servirà trovare una squadra anche ad Alexis Saelemaekers, che non rientra nei piani del Diavolo, ma l’annata più che positiva al Bologna, se la sono segnata in tanti. E’ possibile che il giocatore belga continui in Serie A – piace a Juventus, Torino e Fiorentina – ma non è da escludere che sbarchi in Premier League, con il Milan che vorrebbe incassare sui 12-14 milioni di euro. Entreranno dei soldi anche con l’eventuale addio di Daniel Maldini che potrebbe far ritorno al Monza. Da capire, invece, cosa ne sarà di Lorenzo Colombo e Marco Nasti, entrambi destinati a salutare il club rossonero, ma con che formula? Molto dipenderà dalle offerte che si presenteranno.

Calciomercato Milan, addio possibile: Bennacer ai saluti

Ma le cessioni pesanti che potrebbero fruttare parecchio al Milan sono altre. Il Diavolo, infatti, può perdere Malick Thiaw, che piace al Newcastle. Il club rossonero aspetta la proposta dei Magpies per capire se vendere il giocatore o no. Servirebbero sui 30/35 milioni di euro.

Addio sempre più probabile soprattutto per Ismael Bennacer, che continua ad essere corteggiato in Arabia Saudita. Ve ne abbiamo parlato mesi fa e tale ipotesi sta prendendo sempre più piede. Difronte ad una proposta da 40/50 milioni di euro, le parti si direbbero addio con buona pace di tutti. Anche dall’Inghilterra arrivano conferme in merito al possibile addio dell’algerino: “Ismaël Bennacer è aperto a un trasferimento in terra saudita e ha una clausola rescissoria attiva nel suo contratto con il Milan. Sarebbe contento di restare al Diavolo se non viene raggiunto un accordo che vada bene a tutte le parti, ma c’è una possibilità realistica che parta quest’estate”. Conclude Ben Jacobs, giornalista inglese di talkSPORT