Il Bologna ci prova: assalto in casa Milan

Il Bologna guarda in casa Milan per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione con un giocatore che piace molto ad Italiano.

Sempre molto caldo l’asse tra Bologna e Milano con i due club che potrebbero chiudere un nuovo affare dopo quello relativo ad Alexis Saelemaekers dello scorso anno.

Il nome più caldo riguardante il mercato di Milan e Bologna è certamente quello di Joshua Zirkzee anche se i rossoblu non hanno grande voce in capitolo per quello che riguarda la trattativa tra i rossoneri ed il centravanti olandese. Il club meneghino ha infatti informato gli emiliani di essere disposto a pagare la clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro per assicurarsi il calciatore. A frenare il tutto però c’è la richiesta da circa 15 milioni di euro dell’entourage della punta che il Milan non ha intenzione di pagare. Le due squadre però potrebbero chiudere presto un nuovo affare, slegato dal discorso inerente Zirkzee.

Calciomercato, Milan e Bologna al lavoro per un affare

Il Bologna avrebbe messo nel mirino Tommaso Pobega. Il centrocampista piace molto a Vincenzo Italiano che già un anno fa provò a portarlo alla Fiorentina senza però successo. Il classe 1999 è reduce da una stagione difficile per via di un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per circa 4 mesi e viene valutato circa 12 milioni di euro dal Milan.

L’affare potrebbe andare in porto sulla base di quella che fu l’operazione relativa a Saelemaekers un anno fa. Il Milan potrebbe lasciar partire Pobega in prestito oneroso a 2 milioni con un diritto di riscatto fissato a favore del Bologna di circa 10 milioni di euro. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra le parti con il centrocampista rossonero che appare destinato a salutare Milanello durante questa estate.

Non mancano gli estimatori del calciatore rossonero che sembra pronto ad una nuova avventura per cercare di rivitalizzare la propria carriera dopo una stagione difficile. Torino, Fiorentina e Monza hanno messo da tempo nel mirino il centrocampista che il Milan preferirebbe cedere a titolo definitivo senza però chiudere alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto.

Per quello che riguarda la linea mediana del Milan resta sempre forte l’interesse nei confronti di Youssouf Fofana, giocatore del Monaco che potrebbe chiudere con i rossoneri al termine dell’europeo. Il club meneghino appare pronto a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per assicurarsi il francese e regalare a Fonseca una nuova diga a centrocampo.