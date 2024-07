Milan, addio Maignan: il sostituto arriva dalla rivale

Ancora incerto il futuro del portierone francese: il club rossonero si cautela con l’offerta alla società rivale

Ancora decisivo. Ancora determinante per le sorti della sua squadra. Che abbia la maglia a strisce rossonere o che sia in completo bianco – come nell’ultimo match di Euro 2024 contro il Portogallo – o blu, poco cambia. Poco importa. Mike Maignan è senza dubbio uno dei portieri più forti del mondo, come confermato anche dalle parole del compagno di nazionale Aurelien Tchouameni.

“Mike è uno dei migliori al mondo, il Milan è molto fortunato ad averlo. Siamo molto bravi in ​​difesa ma quando loro riescono a passare abbiamo la fortuna di avere un portiere che fa la differenza“, le parole del giovane centrocampista del Real Madrid.

Che Magic Mike sia un valore aggiunto per la rosa del Milan, non lo scopriamo certo oggi. E forse non ci sarebbe stato bisogno nemmeno della vetrina continentale per capirlo. Altrettanto innegabile è però anche lo stallo intorno al suo rinnovo di contratto. L’accordo dell’ex Lille col club rossonero scade a giugno 2026, ma coi pericolosissimi precedenti chiamati Calhanoglu, Donnarumma e Kessié, il Milan non vuole correre il benché minimo rischio.

Finora il portiere ha declinato tutte le proposte avanzate dalla dirigenza rossonera. Intorno alla quale gravita una convinzione ormai diffusa: se dovesse arrivare un’offerta pari ad almeno 50 milioni, l’estremo difensore potrebbe essere ceduto. Ecco che allora Furlani e D’Ottavio si starebbero muovendo per un Piano B che consentirebbe a Paulo Fonseca di poter fare affidamento su un altro portiere di sicuro rendimento.

Maignan addio, colpo dalla Juve: ecco Szczesny

Nonostante la finestra di mercato abbia aperto ufficialmente i battenti solo il 1 luglio, già prima di questa data si erano poste le basi per alcuni affari che sembravano solo in attesa di essere ufficializzati. Uno di questi sarebbe dovuto essere il passaggio di Wojciech Szczesny all’Al Nassr, il ricco club della Saudi Pro League che aveva anche trovato l’accordo economico con la Juve.

Il club bianconero avrebbe intascato 4-5 milioni di euro, mentre il polacco avrebbe guadagnato qualcosa come 20 milioni a stagione per due anni. Proprio quando sembrava tutto pronto per le firme però, ecco il dietrofront degli arabi. Che hanno deciso di alzatre il tiro rivolgendosi al Manchester City per ottenere il cartellino di Ederson.

Con almeno 40 milioni di offerta al club inglese e 30 milioni all’anno per due anni al brasiliano, la trattativa può dirsi in dirittura d’arrivo. Buon per il Milan, che così può virare su Szczesny come profilo utile a sostituire Maignan in caso di addio. La trattativa per portare l’ex Roma ed Arsenal a Milano non è ancora stata avviata, ma tutto potrebbe velocemente cambiare se qualche top club europeo avanzasse una maxi offerta per il muro transalpino.