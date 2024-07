Milan, tris di acquisti: è ufficiale!

Il Milan piazza un tris di colpi: è arrivato il comunicato ufficiale che spazza via ogni dubbio. Ecco i giocatori che vestiranno il rossonero

E pur si muove. Il calciomercato del Milan fa registrare tre colpi in entrata. E’ stato il club rossonero attraverso i propri canali ufficiali ad annunciare il triplice affare: i giocatori potranno così allenarsi a Milanello.

E’ stata una giornata intensa per il tifoso del Diavolo. Oggi, infatti, ha avuto inizio la nuova stagione, così in mattinata Paulo Fonseca si è presentato alla stampa, intervenendo in conferenza. Al suo fianco Zlatan Ibrahimovic, che inevitabilmente è stato chiamato a rispondere alle domande di calciomercato. Lo svedese ha dunque posto fine alla telenovela legata a Joshua Zirkzee. I rossoneri hanno chiuso definitivamente il capitolo legato all’olandese e sono pronti a mettere le mani su un nuovo attaccante. La priorità è il centravanti. Un nuovo bomber arriverà certamente, per gli altri acquisti, negli altri ruoli, invece, si potrebbe dover aspettare la cessione di alcuni calciatori. E’ stato lo stesso Zlatan Ibrahimovic a farlo capire, rispondendo ad una domanda del collega.

Milan, triplice colpo per Bonera: ora è ufficiale

Il calciomercato del Milan non è ancora decollato, ma il grande colpo in avanti potrebbe arrivare a breve. E’ una possibilità concreta e gli indizi lasciano pensare che possa essere Alvaro Morata il prossimo attaccante di Paulo Fonseca. Lo spagnolo è visto come un affare e si aspetta solamente che arrivi il suo via libera definitivo.

Nel frattempo il Milan – attraverso il proprio sito ufficiale – ha annunciato l’acquisto di tre giocatori per il Milan Futuro allenato da Daniele Bonera, che ricordiamo lavorerà a Milanello insieme alla squadra di Paulo Fonseca: “AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Gabriele Minotti dalla AS Giana Erminio. Il difensore, classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Monza, ha disputato le ultime due stagioni con il Club di Gorgonzola.

AC Milan comunica di aver tesserato anche i calciatori Mbarick Fall e Mattia Sandri. Fall, attaccante classe 1997 di origine senegalese ma di nazionalità italiana, ha maturato esperienza in Serie C e D, giocando, tra le altre, per Brindisi, San Giuliano City, Crema, Pro Sesto e Giana Erminio. Mattia Sandri, centrocampista nato nel 2001 è cresciuto nel settore giovanile del Torino, ha giocato in Serie C con il Potenza, Rimini e Sestri Levante. Gabriele, Mbarick e Mattia faranno parte della rosa di Milan Futuro”. Si conclude il comunicato