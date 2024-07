@ML LIVE – Conferenza stampa Fonseca, la presentazione in diretta: tutte le dichiarazioni

Oggi mister Fonseca viene presentato in conferenza a Casa Milan: ecco tutte le parole del nuovo tecnico rossonero.

Sabato mattina Paulo Fonseca è arrivato in aereo a Milano assieme al suo staff e poi si è recato a Milanello. Ha avuto modo di conoscere il centro sportivo nel quale da oggi pomeriggio inizierà a dirigere gli allenamenti della squadra.

Alle ore 17:00 è prevista la prima seduta di lavoro della stagione 2024/2025. Ma stamattina c’è un altro appuntamento importante: alle 11:00 a Casa Milan c’è la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico rossonero. Sarà interessante ascoltare le sue dichiarazioni sui diversi temi sui quali verrà interpellato. Al suo fianco ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Noi di MilanLive.it ci saremo e aggiorneremo in diretta i nostri lettori.

Fonseca a Casa Milan: le parole in tempo reale

L’INTRODUZIONE DI IBRA – “Benvenuto a Paulo, oggi finalmente è qui per il primo giorno di attività e allenamento. Oggi parliamo di presente, qualche giorno fa abbiamo parlato di futuro. Siamo molti contenti che è arrivato questo giorno. Questo è uno dei movimenti della nostra strategia, delle nostre idee. Abbiamo studiato e stiamo studiando per tante cosa che arrivano. Non andiamo di fretta, siamo molto carichi. Abbiamo tanta fame e voglia di iniziare questa nuova avventura. Siamo felici e carichi per questo nuovo inizio e avventura”

LE PRIME PAROLE DI FONSECA – “Ringrazio come sono stato accolto e anche la società nella fiducia in me e nel mio lavoro. Sono molto motivato, molto emozionato e fiducioso di fare un grande lavoro. So che arrivo in un club che vuole vincere. Sono stato nel museo e ho visto la storia del Milan, ho una grande ambizione di fare parte di questa storia. Zlatan mi ha mostrato lo spazio per i nuovi trofei e voglio fare parte di questa storia. Sono pronto per iniziare questa strada, non vedo l’ora di cominciare a lavorare”.

ESSERE AL MILAN – “Sono qui con grande ambizione. Chi arriva al Milan lo fa per vincere. Ho guardato tante volte Baresi e gli altri campioni che hanno fatto la storia rossonera, ho la consapevolezza di avere una grande responsabilità. Per me è un grande orgoglio essere qui, è un club universale e so la responsabilità che ho nelle mie mani. Ho grande fiducia di poter vincere e continuare questa storia”.

VALORE DEL MILAN – “Credo nei giocatori che abbiamo, nella squadra che c’è. Abbiamo anche bisogno di alcuni nuovi giocatori, non molti. Ci sono dei ruoli nei quali intervenire per migliorare”.

MOURINHO ULTIMO STRANIERO VINCENTE IN ITALIA – “Io voglio essere il più uno. Sono diverso da Mourinho ma sono orgoglioso di avere un portoghese che ha vinto qui in Italia. Io voglio farlo qui, al Milan, ho grande ambizione. Ho la responsabilità di essere l’allenatore del Milan e voglio vincere”.

IDEA DI CALCIO – “Il Milan ha una storia di calcio offensivo, per vincere dobbiamo essere una squadra dominante. Voglio costruire una squadra coraggiosa, dominante, offensiva, reattiva e che non lascia pensare le altre. Voglio vincere, ma la qualità del gioco è importante. Voglio una squadra che lasci orgogliosi i giocatori. Avere un’identità forte è importante”.

NUOVO ATTACCANTE – “Abbiamo bisogno di un centravanti e insieme stiamo cercando di prendere quello con le caratteristiche giuste. Se vogliamo giocare negli ultimi 30 metri, ce ne serve uno forte. Sappiamo cosa vogliamo, sappiamo il giocatore che vogliamo. Ci aspettiamo di averlo qui a breve”.

RIVINCITA NEL DERBY E GAP DALL’INTER – “Prometto di lottare in ogni partita per vincere e con l’Inter non sarà diverso. Abbiamo una squadra forte e anche l’Inter ce l’ha. Dobbiamo giocare con coraggio, senza paura e sempre con l’ambizione di vincere”.

RAFA LEAO – “Un giocatore importante per il Milan, è decisivo. Mi aspetto un calciatore motivato, pronto per giocare per la squadra. È giovane, ha possibilità di imparare ogni giorno”.

IBRAHIMOVIC SUL MERCATO – “Stiamo studiando, stiamo parlando e non abbiamo fretta. Niente è chiuso. I nostri acquisti arriveranno, lo garantisco. Zirkzee? È passato. Abbiamo un attaccante in mente, non dico il nome. Qualcuno lo portiamo. Per poter portare giocatori devi anche creare spazio. Non vogliamo una rosa di 30 giocatori ma di 23. I nuovi arriveranno ma bisogna creare spazio, non vogliamo che ci siano troppi che non siamo funzionali. Bisogna pensare anche a chi esce e non solo chi entra. E chi entra deve migliorare la squadra, non giusto per. Stiamo studiando per migliorare la rosa in tutte le fasi”.

FONSECA SUL MERCATO – “La fretta è nemica. Sappiamo quello che vogliamo, al tempo giusto avremo i nuovi giocatori”.

DARE EQUILIBRIO – “Ho studiato la squadra e non faccio paragoni. Per vincere dobbiamo essere una squadra più equilibrata. Dobbiamo migliorare e imparare. Questo dipende anche dal modo di difendere. Vogliamo costruire una squadra più aggressiva, che fa più pressing e difende più lontana dalla porta. Lavorerò per migliorare la fase difensiva. Penso che abbiamo buoni difensori e che non ci siano problemi individuali. La priorità è l’attaccante”.

CONVINCERE GLI SCETTICI – “Ho voglia di iniziare e convincere i tifosi. Voglio far credere ai tifosi che saremo una squadra ambiziosa, che giocherà per vincere. So la responsabilità che ho e che devo convincere i tifosi, so che saranno con noi sempre. Ho fiducia che insieme saremo molto forti”.

TEMPO PER DARE LA SUA IMPRONTA – “Nella prima partita col Torino mi aspetto di vedere le mie idee sul campo. Ovviamente è un processo che richiede tempo. Ora iniziamo la preparazione senza giocatori importanti, arriveranno più tardi. Magari non saremo perfetti nelle prime partite, ma penso che si possa iniziare a vedere una squadra diversa”.

SCUDETTO – “La parola Scudetto significa: vincere. Chi arriva al Milan lo fa per vincere e io non sono diverso. Non passiamo scappare da questa verità”.

CALCIATORI DEL MILAN – “Ho giocato contro di loro ma non ho un rapporto personale con nessuno. Conosco tutti i giocatori del Milan”.

FLORENZI – “In questo momento conto su tutti i calciatori che fanno parte della squadra e lui è tra questi”.

TERZINI ROSSONERI – “Io penso di giocare con diverse strutture. Possiamo giocare con un terzino bloccato e uno più avanti, dipende dalla struttura e dalla strategia che vogliamo per ogni partita. La cosa positiva è che abbiamo soluzioni per le diverse strutture che vogliamo”.

IBRA SU THEO – “È un giocatore del Milan, sappiamo che è felice qua e la sua famiglia sta bene a Milano. Con il nuovo allenatore avrà più possibilità di giocare come piace a lui. Il gioco sarà costruito anche per lui. Non sono preoccupato”.

FONSECA SU MORATA – “Non voglio parlare di nomi, sappiamo il giocatore che vogliamo. Abbiamo perso Giroud e se cambiamo lo facciamo per migliorare. L’attaccante deve apportare tanto alla squadra. Sappiamo chi vogliamo e ci stiamo lavorando, penso che lo avremo a breve”.

IBRA SU BALLO-TOURE E ORIGI – “Origi e Ballo-Touré sono convocati ma saranno nel Milan Futuro perché non fanno parte del progetto della prima squadra”.

INFORTUNI – “Non conosco l’entità degli infortuni avuti ma da ieri abbiamo cominciato a parlare con le persone di Milan Lab per lavorare insieme e non avere infortuni. Gli studi mostrano che gli infortuni arrivano perché si giocano tante partite, ma sono fiducioso che non avremo grandi problemi”.

IBRA SUGLI INFORTUNI – “Per gli infortuni non è riguarda solo l’allenatore ma abbiamo cambiato qualcosa sul lato medico come società. Non eravamo soddisfatti, sono successe un po’ di cose anche nella parte medica e pensiamo di aver trovato la strada giusta”.

RITORNO IN SERIE A DOPO L’ESPERIENZA A ROMA – “La Serie A è un campionato molto particolare, l’esperienza a Roma è stata molto importante. Sono contesti diversi ma conosco bene l’Italia, gli altri allenatori, le caratteristiche della Serie A e sono prontissimo per iniziare questa avventura”.

CALCIO ITALIANO E MILAN FUTURO – “La Serie A è uno dei campionati più difficili del mondo e con delle caratteristiche proprie. So che c’è preoccupazione di avere più giocatori italiani, credo che in questo momento siamo un esempio creando Milan Futuro. Stiamo preparando molto bene il presente e il futuro del club. Non ho problemi a fare giocare i giovani italiani se hanno coraggio e qualità, penso che qui li abbiamo”.

CONTATTI COL MILAN E PRESENZA DI IBRA – “Zlatan è importante, un riferimento per tutti. Non è importante dire quando abbiamo iniziato a parlare, è stata fondamentale la comunione di idee, quello che posso dare io e quello che la società vuole. Siamo tutti fiduciosi per il presente e per il futuro, perché abbiamo idee comuni”.

FASE DIFENSIVA – “Non c’è un problema individuale, ma collettivo, come si difende. Io voglio una squadra più aggressiva, che fa più pressing, che è più reattiva quando perde palla e che difende più alta. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio per non prendere tanti gol”.

