Verstappen sbotta, Red Bull gelata: così cambia tutto

L’ennesimo colpo di scena che riguarda Max Verstappen: il pilota sbotta e la Red Bull torna a tremare, ora cambia tutto

Sembra farsi strada con sempre più insistente la possibilità che, alla fine, Max Verstappen lasci la Red Bull. Il tre volte campione del mondo, in netto vantaggio sugli avversari in classifica pure quest’anno, con un annuncio a sorpresa ha letteralmente lasciato di stucco la Scuderia di Milton Keynes.

Tutto è cominciato con gli attriti scaturiti dal caso Horner che, di fatto, ha portato ad un clima parecchio teso nei box Red Bull. Il Team Principal britannico al centro di un’infinita polemica, seguita a ruota dalle indiscrezioni di un possibile addio di Adrian Newey, Max Verstappen ed il consigliere strategico Helmut Marko. Il primo, il progettista più ambito e desiderato in Formula 1, dopo una vita intera passata in Red Bull ha deciso di cambiare aria. Da capire, ora, se firmerà con Ferrari o Aston Martin. Allo stesso modo il destino del pilota più vincente dell’ultimo quinquennio è tornato alla ribalta.

Il difficile rapporto, ormai irrecuperabile, tra Horner e Jos Verstappen potrebbe incidere non poco sulle decisioni di Max per il futuro. La spaccatura è evidente, lo hanno notato tutti. Come tutti hanno fatto caso all’assenza, dopo gli screzi di inizio stagione, del papà di Max ai box come consuetudine. Adesso, però, a prendere la parola è stato proprio il campione del mondo che ha rilasciato delle dichiarazioni forti: e così Red Bull e lo stesso Horner sono avvisati.

Verstappen choc: Red bull gelata

In occasione dell’ultimo GP d’Austria Jos Verstappen avrebbe dovuto prendere alla Legends Parade al Red Bull Ring. Così non è stato ed il motivo è riconducibile ad un nuovo ‘scontro’ tra il papà d Max e Chris Horner. Non sono mancati attacchi e frecciate, mentre il clima teso nel paddock si è fatto sentire anche nelle altre scuderie.

La situazione tesissima tra Horner e Verstappen pare giunta ad un punto di non ritorno. “Spiacevole che non abbiano dato l’opportunità ad un papà di correre sulla macchina del figlio”, ha detto il boss di Mercedes Toto Wolff poche ore fa. E nonostante Helmut Marko abbia provato a gettare acqua sul fuoco stemperando la tensione, pare proprio che gli strascichi a riguardo siano tangibili. A tal proposito, in occasione di un’intervista con Jonathan McEvoy del ‘Daily Mail’, l’olandese ha detto la sua: “Certe cose non mi turbano, si tratta di disturbi di poco conto. So come concentrarmi e fornire le migliori prestazioni anche se accadono certe cose intorno a me”.

Un riferimento chiaro al divorzio dei suoi genitori quando Max aveva appena 9 anni. Di fatto, dunque, pare proprio che il glaciale Verstappen sia davvero poco condizionato dal continuo scontro tra Horner e suo padre. “Avere un ambiente amichevole è sempre bello. Rispetto ad inizio anno la situazione era migliorata, poi è arrivata la questione in Austria. Sono certo che si sistemerà anche questo. Bisogna far passare del tempo”.

Il 26enne di Hasselt ha poi lanciato la bomba, un messaggio chiaro a Red Bull: “Mio padre non andrà da nessuna parte, questo è sicuro. Siamo una famiglia, mi è sempre stato vicino e questa cosa non cambierà mai“. Horner, dunque, dovrà presto trovare una soluzione e farsene una ragione se vuole tenersi stretto il tre volte campione del mondo.