Colpo a zero, tre motivi per il sì

Il Milan potrebbe tesserare un nuovo giocatore a parametro zero: una risorsa che sarebbe molto utile a mister Fonseca.

Finora la società rossonera non è riuscita a portare nessun nuovo acquisto a Milanello e questo ha generato non poco malumore tra la tifoseria. Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che non bisogna avere fretta e che i nuovi rinforzi arriveranno, quindi si tratta di attendere.

Il primo colpo potrebbe essere il nuovo centravanti, visto che sia Ibra che Paulo Fonseca hanno fatto intendere che potrebbe arrivare a breve. C’è un nome chiaro in testa e non è quello di Joshua Zirkzee, ormai diretto verso il Manchester United. “È il passato” ha detto lo svedese, che poi non ha neppure escluso che possa arrivare un altro attaccante nonostante la conferma della permanenza di Luka Jovic, che andava in scadenza a fine giugno e che resterà per almeno un’altra stagione.

Milan, nuovo attaccante “gratis”: Fonseca dice sì

Se il Milan farà un investimento importante su un nuovo numero 9, probabilmente ricorrerà a una soluzione low cost per completare il reparto offensivo. C’è un giocatore a parametro zero che potrebbe essere molto gradito a Fonseca.

Ci riferiamo a Yusuf Yazici, 27enne turco che non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Lille. Dopo i prestiti a CSKA Mosca e Trabzonspor, nella scorsa stagione ha lavorato agli ordini di Fonseca e ha anche trovato spazio: 42 presenze, 24 delle quali da titolare, condite da 12 gol e 4 assist.

Si tratta di un calciatore di qualità e che ha anche il pregio di essere duttile tatticamente: è stato impiegato soprattutto da trequartista, però ha giocato pure da attaccante e da esterno destro. Può essere una risorsa preziosa per tanti allenatori. Il fatto di poter essere tesserato a parametro zero è un ulteriore vantaggio.

Al Lille percepiva uno stipendio che non arrivava al milione di euro netto annuo, certamente ora va in cerca di un contratto più remunerativo. Vedremo se il Milan deciderà di farsi avanti concretamente e di mettere a segno questo affare a zero, garantendosi un jolly offensivo che potrebbe tornare utile a Fonseca. Sulle sue tracce anche il Fenerbahce di José Mourinho.

Yazici in passato ha già impressionato a San Siro. Il 5 novembre 2020 si giocò Milan-Lille della fase a gironi di Europa League e la squadra francese si impose con il risultato di 3-0 grazie a una sua tripletta. In quella partita brillò anche Renato Sanches, altro giocatore accostato più volte al club rossonero e poi mai arrivato a Milanello.