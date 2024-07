@ML – Milan, conferme sul colpo a centrocampo: è il nome giusto

Le ultime sul centrocampista. Il Milan è pronto a piazzare il colpo anche in mediana: salgono le quotazioni del giocatore

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. Il club rossonero non ha ancora piazzato alcun colpo ma le prossime ore potrebbero essere quelli della svolta. Come vi stiamo raccontando su MilanLive.it, la società è pronta a chiudere per il centravanti.

Dopo aver chiuso definitivamente il capitolo Joshua Zirkzee, che ormai appare destinato a vestire la maglia del Manchester United, il Milan sta guardando altrove. E’ stato Zlatan Ibrahimovic ha chiudere il discorso legato all’olandese e ad aprire quello su Mister X. Un Mister X, che in realtà ha già un nome e un cognome, quell’Alvaro Morata, che tanto piace a tutte le componenti della società. L’affare è d’altronde apparecchiato, con il Milan pronto a pagare i 13 milioni di euro della clausola, per scipparlo all’Atletico Madrid. Per il giocatore, invece, è pronto un contratto di tre/quattro anni a circa cinque milioni di euro. Il Diavolo è così in attesa che Morata dica sì per piazzare il primo colpo di questo mercato ancora bloccato. Dalle partii di via Aldo Rossi si respira ottimismo e non resta, dunque, che attendere i prossimi giorni per capire se l’affare andrà davvero in porto.

Milan, colpo a centrocampo: si scalda la pista Onana

Non solo, però, l’attaccante. Il Milan è intenzionato a mettere le mani anche su un centrocampista con caratteristiche difensive. Il nome caldo continua ad essere quello di Fofana, ma il Diavolo non ha ancora affondato il colpo e sta continuando a guardare ad altri profili.

Su queste pagine, qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di Amadou Onana,centrocampista classe 2001, dal fisico imponente – è alto 1.95 m – che ha fatto tanto bene agli Europei con la maglia del Belgio. Il giocatore, di fronte, all’offerta giusta può lasciare l’Everton, club proprietario del suo cartellino, e il Milan ci sta pensando seriamente, tanto che nelle ultime ore – come appreso da MilanLive.it – ci sono stati dei contatti tra le parti, per capire la fattibilità dell’operazione, che non è poi così proibitiva come si potesse pensare. Onana dunque si iscrive ufficialmente nella lista dei calciatori a cui il Milan sta pensando per rafforzare la propria mediana. Il giocatore, d’altronde, ha proprio le caratteristiche giuste che il Diavolo sta cercando per ridare equilibrio alla squadra. Un eventuale addio di Bennacer, renderebbe l’affare sicuramente possibile.