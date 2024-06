Un altro Onana a Milano, è un affare

Non solo Joshua Zirkzee. Il Milan si muove sul mercato alla ricerca anche di un centrocampista difensivo di spessore: ecco l’ultima idea del Diavolo

Il Milan si sta muovendo con forza sul mercato. L’obiettivo principale è chiaramente quello di acquistare subito un centravanti, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, che giocherà nella Major League Soccer, con la maglia dei Los Angeles FC. Il profilo che si sta avvicinando a grandi passi al Diavolo è quello di Joshua Zirkzee, sempre più vicino a vestire il rossonero. Poi il club rossonero proverà ad acquistare anche altri calciatori.

Non è un segreto d’altronde che l’idea di Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic sia quella di acquistare un difensore centrale, un terzino destro e un centrocampista. Proprio per quanto riguarda l’ultimo ruolo attenzione alle sorprese. In questi giorni la lente di ingrandimento è stata posto sui tanti club inglesi che sono chiamati a vendere entro il 30 giugno. Non è un caso che il Milan abbia sondato il terreno per Cash o che la Juve ci stia provando per Douglas Luiz. La Premier League è chiaramente piena di profili interessanti e le attenzioni del Diavolo potrebbero essere rivolte a Liverpool e più precisamente all’Everton, dove gioca un mediano che potrebbe fare a caso della squadra rossonera.

Chi è Onana dell’Everton, ruolo e caratteristiche

Stiamo parlando di Amadou Onana. Il calciatore, che Moncada conosce molto bene, è una pedina fondamentale anche del Belgio, e nell’ultima stagione ha disputato 37 partite in Inghilterra, indossando la maglia dell’Everton per 30 volte in Premier League, 4 in EFL Cup e 3 in FA Cup, riuscendo a segnare anche tre gol.

E’ il classico centrocampista centrale forte fisicamente e ben strutturato, che non disdegna gli inserimenti. Il calciatore, nato a Dakar, è solo un classe 2001 ed alto 1,95 m. Centimetri che farebbero sicuramente comodo al Milan. Amadou Onana è sicuramente un’idea che potrebbe decollare nei prossimi giorni, ma attenzioni ai profili che il Diavolo ha seguito maggiormente in queste ultime settimane. In cima alla lista continua così a esserci il nome di Fofana, che lascerà sicuramente il Monaco.

Sul giocatore, impegnato con la Francia di Deschamps, ci sono però altri top team, come il Psg. Attenzione così ad un altro giocatore, mai sparito dai radar del Milan. Stiamo parlando di Amrabat, che farà ritorno a Firenze, dopo il prestito al Manchester United. Il club inglese, infatti, non ha alcuna intenzione di riscattarlo e il contratto in scadenza nel 2025 impone la Fiorentina a cederlo in estate.