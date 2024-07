Svolta Milan, finalmente un cambio di rotta: Fonseca ha le idee chiare

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha dimostrato di avere le idee chiare oggi in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti

La classifica di Serie A è stata ormai azzerata e dal weekend del 18 agosto tutti ricominceranno da zero. Così avrà inizio la caccia all’Inter campione d’Italia anche da parte del Milan, chiamato a scucire lo Scudetto dal petto dei cugini e a conquistare la seconda stella. Non sarà una missione facile, ma Paulo Fonseca è consapevole del fatto che per far meglio di Stefano Pioli dovrà vincere e per farlo dovrà migliorare parecchio la squadra.

La classifica di Serie A, come dicevamo, è stata azzerata, ma i tifosi del Diavolo ricordano perfettamente i numeri di Calabria e compagni. Sono a ricordare i pregi e i difetti del team guidato da Stefano Pioli. Il dato più allarmante è chiaramente quello dei gol subiti. 49 centri in 38 partite sono davvero troppi per una squadra che vuole vincere lo Scudetto. Il Milan è stata l’undicesima difesa del campionato. Far peggio è davvero impossibile, ma serve far parecchio meglio per avvicinarsi e magari superare l’Inter che di gol ne ha subiti solamente 22.

Paulo Fonseca lo sa bene e proprio dalla difesa, ma soprattutto dagli equilibri difensivi che ripartirà . Il tecnico portoghese avrà la fortuna di poter lavorare con tutto il pacchetto arretrato, fatta eccezione di Theo Hernandez. Ma disporre soprattutto dei centrali, aiuterà la squadra a farsi trovare pronta già per la prima giornata di campionato contro il Torino.

Milan, Fonseca ha le idee chiare: svolta in difesa e a centrocampo

Fonseca ha così dimostrato di avere le idee chiare in conferenza stampa. Non ha giustamente voluto parlare del passato, ma l’atteggiamento della squadra sarà chiaramente diverso rispetto a quello ammirato negli ultimi mesi.

Il tecnico portoghese ha così ribadito il concetto che non vedremo una ricerca esasperata di una difesa uomo contro uomo a tutto campo, ma è evidente che in alcuni frangenti ne farà ricorso.

Poi entrando nello specifico del problema difesa, Fonseca ha detto: “Non c’è un problema individuale, ma collettivo, come si difende. Io voglio una squadra più aggressiva, che fa più pressing, che è più reattiva quando perde palla e che difende più alta. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio per non prendere tanti gol”, ha affermato il mister, che poi parlando, invece, di centrocampo, ha detto: “Ho un modo di difendere diverso rispetto a quello che si è visto l’anno scorso. In Italia c’è una tendenza a giocare uomo contro uomo. In alcuni momenti possiamo farlo, però non sono un allenatore che vuole farlo in tutto il campo. Questo cambierà l’approccio del mediano, è collegato al modo di difendere”.