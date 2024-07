Ferrari gelata, mazzata tremenda per i tifosi

Le speranze di avere tra le fila della Rossa lo storico ingegnere sono sempre più ridotte al lumicino

Da Monaco in poi il sogno della Ferrari di raggiungere la Red Bull, sempre più prima in tutto, si è frantumato nel peggiore dei modi: sia Leclerc che Sainz, nonostante la loro solita e ferrea forza di volontà, non sono stati in grado di superare i limiti di una vettura che molte cose buone le aveva fatte intravedere.

In casa Ferrari, da diversi decenni a questa parte oramai, a mancare è la continuità: senza di essa è quasi impossibile sognare di trionfare in un Mondiale, specialmente ora che altre scuderie – come McLaren e Mercedes – stanno lentamente recuperando il divario che prima avevano dalla SF24.

Nulla è ancora perduto dato che sia la classifica piloti che costruttori non è impossibile da scalare; il problema della Rossa continua a essere l’approccio alle prove libere del venerdì che, piuttosto che fugare dubbi, ne crea altri. Nel frattempo, come se non bastassero i problemi di cui sopra, anche il mercato degli ingegneri non sembra sorridere a Maranello.

Ferrari, Newey visita anche Woking: il progettista si allontana?

Dallo scorso 1 maggio il nome di Adrian Newey è stato subito accostato alla Ferrari per via di un corteggiamento storico e che è andato avanti anche quando era ancora progettista principale della Red Bull. Si utilizza il passato perché appunto da inizio maggio l’inglese ha detto addio alla scuderia che aveva forgiato nel lontano 2005, quando in pochi scommettevano su quel progetto molto ambizioso.

Il team principal della Rossa, Frèdèric Vasseur, ha incontrato subito a Londra Newey, ma intanto l’ingegnere ha giocato d’astuzia e ne ha approfittato per guardarsi attorno. Secondo molte fonti, avrebbe visitato, in compagnia di Lawrence Stroll, il quartier generale di Aston Martin a Silverstone; mentre nelle ultime ore la testata Business F1 Magazine ha confermato diverse voci che parlavano di un Newey interessato a visitare la sede centrale della McLaren, sita a Woking.

Insomma, in questo momento storico qualsiasi grande team può dirsi vicino a Newey e ciò non é affatto una buona notizia per i tifosi della Ferrari che, da diversi anni, sperano che torni alla ribalta tramite una monoposto vincente. Un po’ come quelle che Newey ha contribuito a progettare in Red Bull, come le ultime tre che hanno dominato in lungo e in largo.