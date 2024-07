La scelta per l’attacco è Milik, affare ad un passo

Il giro d’attaccanti in Serie A prosegue e potrebbe portare presto anche al trasferimento di Milik. Come stanno le cose

Le big italiane sono impegnate sul calciomercato degli attaccanti, dove tutte – tranne l’Inter – hanno necessità di ingaggiare un nuovo bomber. La Juve ha necessità di trovare un sostituto di Moise Kean, ceduto alla Fiorentina, il Milan quello di Olivier Giroud e il Napoli potrebbe dover ristrutturare quasi del tutto il reparto con l’addio di Victor Osimhen.

E poi ci sono anche Lazio e Roma: i giallorossi hanno perso Romelu Lukaku, mentre i biancocelesti potrebbero perdere sia Valentin Castellanos che Ciro Immobile. Il bomber italiano, in particolare, ha ricevuto un’importante offerta dal Besiktas: i bianconeri hanno messo sul piatto poco più di 10 milioni di euro per la Lazio e circa sei l’anno al calciatore più bonus. Dalla Turchia sono convinti che l’affare si farà e il club della Capitale ha già iniziato la caccia al sostituto.

Nelle ultime ore, sono circolati tanti nomi, su tutti quello di Giovanni Simeone, anche se l’argentino non è l’unico profilo sul tavolo della società. Un altro importante attaccante potrebbe prendere presto il sopravvento.

La Lazio punta Milik per il dopo Immobile: i dettagli

Non è la prima volta che Lazio e Juventus si siedono al tavolo per trattare, spesso portando anche le operazioni a buon fine. È successo nella scorsa stagione con Rovella e Pellegrini, e la storia potrebbe ripetersi con Arkadiusz Milik. Il polacco ex Napoli e Marsiglia è ormai ai titoli di coda con la Juve e rappresenta un’opportunità a basso costo che i biancocelesti non vogliono farsi sfuggire.

Ricordiamo che l’attaccante ha subito un’operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro dopo l’infortunio subito nel match tra Polonia e Ucraina, intervento che è perfettamente riuscito. Il recupero richiede circa 40 giorni, per cui il bomber dovrebbe essere pronto per agosto o al massimo salterà le prime partite di Serie A.

Di sicuro la valutazione della Juve non può essere molto alta per il suo cartellino: a 30 anni, il suo valore di mercato si aggira sugli 8-10 milioni di euro, ma la Lazio potrebbe impostare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto tra un anno. A queste condizioni, l’affare potrebbe decollare velocemente e regalare a Baroni un profilo esperto e con tanti gol in canna, infortuni permettendo. Il sostituto di Immobile potrebbe quindi arrivare sempre dalla serie A.