Tre milioni e salta il colpo: Milan battuto dalla rivale

In casa Milan è sempre tempo di calciomercato. Il club rossonero rischia di veder sfumare un obiettivo per la difesa.

Con la presentazione di Fonseca il Milan ha sciolto ormai le briglie ed è pronto per la nuova stagione. La società rossonera arriva ad un cambiamento importante, dopo cinque anni il tecnico del 19 scudetto Stefano Pioli ha salutato ed al suo posto è arrivato l’ex allenatore della Roma.

A differenza delle rivali il Milan arriva al ritiro senza nuovi acquisti e ciò ha comportato una base di scetticismo che bisognerà fermare il prima possibile. Il caso Zirkzee è ancora nella mente dei tifosi che hanno visto sfumare uno dei giovani talenti più interessanti dell’ultima serie A, ora la società è a caccia di una nuova punta.

Per il reparto offensivo il club attende risposte da Alvaro Morata, indeciso se lasciare o meno l’Atletico Madrid: il centravanti della Nazionale spagnola ha una clausola rescissoria da 13 milioni ed il futuro è nelle sue mani, starà a lui decidere se lasciare o meno la capitale spagnola.

Intanto il club sonda alternative e non si esclude l’arrivo di due rinforzi nel reparto offensivo: attacco e non solo, il Milan potrebbe valutare rinforzi anche in altri reparti. La società valuta le migliori opportunità sul mercato anche se una – visto i rumors delle ultime ore – rischia di sfuggire.

Milan, si allontana l’obiettivo per la difesa

Con l’addio di Kjaer e la possibile partenza di Thiaw (la società ascolterà offerte interessanti dall’estero) il Milan valuta innesti in difesa e uno dei nomi accostati negli ultimi giorni era Mats Hummels, centrale svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund. L’esperto difensore fa gola a vari club europei e negli ultimi giorni è spuntato un nuovo club sulle sue tracce.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il Bologna valuta il possibile acquisto a parametro zero di Hummels, colpo che permetterebbe alla squadra di Italiano di sostituire il giovane talento Calafiori, sempre più in orbita Arsenal. Un profilo di esperienza utile anche per l’esperienza in Champions League.

Il calciatore tedesco chiede un biennale da 3 milioni di euro annui, non pochi per una società come il Bologna e il Ds Sartori sta facendo le proprie valutazioni. Il Bologna valuta lui e altri nomi, tra le alternative intriga anche lo sloveno Bijol dell’Udinese, giovane talento classe 1999 che ha fatto bene anche all’ultimo Europeo e che i friulani valutano 20 milioni di euro. Il rebus è se puntare un giovane o un uomo di esperienza, il Bologna ci pensa mentre il Milan valuta il da farsi.

Il colpo Hummels – a meno di clamorosi ribaltoni – sembra però allontanarsi e il giocatore è diviso tra Bologna e la Super Lig turca dove diversi club hanno chiesto informazioni. La società rossonera dovrà invece virare su altri obiettivi.