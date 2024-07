Dalla finale di Champions al Milan: che regalo per Fonseca

Il Milan studia il mercato alla ricerca dei rinforzi più adeguati da consegnare a Fonseca. Nel mirino un finalista della Champions League.

Sta per prendere forma il Milan targato Paulo Fonseca. Il tecnico lusitano, nelle scorse ore, ha incontrato il management rossonero per fare il punto della situazione sulle trattative avviate. Quella riguardante Alvaro Morata, ad esempio, è destinata ad andare in porto nei prossimi giorni. Lo spagnolo, infatti, ha avuto modo di confrontarsi telefonicamente con Zlatan Ibrahimovic aprendo in maniera concreta al trasferimento in maglia rossonera.

Per lui è pronto un triennale ed un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico del mister, per il quale sono in arrivo diversi altri regali. L’obiettivo della dirigenza è quello di allestire una rosa maggiormente competitiva rispetto alla scorsa stagione, capace di fare la voce grossa tanto in Italia quanto in Europa. Da qui la volontà di portare a Milano giocatori abituati a calcare palcoscenici prestigiosi ma dotati ancora di ampi margini di crescita. Nel mirino, di conseguenza, è finito Youssouf Fofana di proprietà del Monaco.

Il 25enne, impiegato 3 volte dal Ct della Francia Didier Deschamps agli Europei, considera conclusa la propria esperienza nel principato e spinge per sbarcare in Serie A. I monegaschi si sono quindi arresi all’idea di perderlo ma contano di incamerare dall’operazione in uscita almeno 20 milioni. Le parti torneranno a confrontarsi a breve. Il Milan, intanto, ha già in tasca l’accordo con il classe 1999 al quale è stato proposto un quadriennale da 3.5 milioni più bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra.

Milan, il prossimo colpo ha giocato la finale di Champions League

Fofana (alto 1.85) andrà ad irrobustire la linea mediana rossonera mentre per potenziare il pacchetto offensivo il Milan sta pensando ad un calciatore che, nell’ultima annata, è stato tra i protagonisti della finale di Champions League. Parliamo di Karim Adeyemi, autore di 5 reti e 2 assist nelle 34 gare vissute con indosso la maglia del Borussia Dortmund sconfitto, nella gara conclusiva del torneo, dal Real Madrid.

I gialloneri vorrebbero trattenerlo ma non si opporranno alla partenza del 22enne nigeriano nel caso in cui si dovesse materializzare una proposta superiore ai 30 milioni. Una cifra, questa, alla portata del Milan che, nell’occasione, dovrà guardarsi da una folta concorrenza. Alla lista si è iscritta ad esempio la Juventus, che lo considera un’alternativa di livello a Jadon Sancho (per il quale si sta provando ad imbastire uno scambio comprendente Federico Chiesa). Adeyemi piace poi anche al Chelsea. I rossoneri, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport Deutschland’ Patrick Berger’, in ogni caso c’è. Il colpo risulta fattibile.