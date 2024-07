Milan, che tradimento: se ne va all’Inter, tifosi di sasso

Il club rossonero rischia una nuova beffa. Una ‘Vecchia Conoscenza’ del Milan potrebbe fare le fortune in casa nerazzurra.

Le due squadre di Milano vivono in questo momento storico una situazione completamente differente. Da un lato l’Inter è campione d’Italia in carica, ha confermato tutti i suoi protagonisti ed è pronta ad affrontare una nuova stagione da favorita; dall’altra il Milan ha terminato la stagione al secondo posto e con la delusione di vedere i cugini alzare la seconda stella.

Il Milan è ripartito in questi giorni con Fonseca e attende rinforzi sul mercato, soprattutto nel reparto offensivo. Dopo l’addio di Giroud la squadra ha puntato per diverso tempo Zirkzee, ma alla fine non l’affare non è andato in porto ed è ora lo spagnolo Alvaro Morata il principale obiettivo per l’attacco. Se il Milan necessita ancora di rinforzi diversa appunto è la situazione dell’Inter, una formazione quasi completa.

La dirigenza ha perfezionato e annunciato gli acquisti di Martinez, Zielinski e Taremi e solo il grave infortunio occorso in Nazionale a Buchanan ha riaperto il mercato. Serve un braccetto di difesa, un giocatore che possa permettere a Carlos Augusto di sostituire Dimarco sulla fascia, specialmente a gara in corso. Un’alternativa a Bastoni, per intenderci.

Calciomercato Inter, si pensa all’ex Milan

L’obiettivo numero uno nerazzurro era lo spagnolo Mario Hermoso, difensore svincolatosi dall’Atletico Madrid. Costi molto alti e per questo la nuova proprietà di Oaktree ha chiuso le porte al suo arrivo, chiedendo esborsi minori per quello che in sostanza è solo una riserva e un’alternativa ai titolari. Sfumato Hermoso secondo quanto riporta Dazn le principali alternative per la difesa sono Ricardo Rodriguez e Davide Zappacosta, quest’ultimo però ancora importante per l’Atalanta.

Proprio Rodriguez, protagonista anche all’ultimo Europeo con la Svizzera, sembrerebbe il prescelto per questo ruolo e l’Inter sarebbe pronta ad offrirgli un contratto annuale con un ingaggio comunque alla portata. Il giocatore, dopo la scadenza del suo contratto con il Torino, sarebbe aperto a questa possibilità e il fatto di partire solo come riserva non sarebbe per lui un problema.

Ricardo Rodriguez è tra l’altro un ex Milan, il classe 1992 ha disputato due stagioni e mezze in maglia rossonera ma non ha mai brillato. Anzi i tifosi rossoneri non ricordano la sua esperienza come positiva, anche se allo stesso tempo sono preoccupati da un ‘nuovo caso Calhanoglu’. Un giocatore che non ha brillato al Milan e che potrebbe fare le fortune dell’Inter, la dirigenza nerazzurra ci pensa seriamente.