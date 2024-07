Stupisce tutti in Copa America e il Milan lo vuole: colpo colombiano

Il Milan ha messo nel mirino un giocatore della Colombia, finalista della Copa America 2024: altre due squadre della Serie A sono interessate.

La stagione 2023/2024 non è terminata per quei giocatori che hanno dovuto affrontare Europeo e Copa America, due competizioni prestigiose che sono quasi arrivate alla conclusione. Se a Berlino si giocherà Spagna-Inghilterra, invece a Miami la finale sarà Argentina-Colombia.

Los Cafeteros, rimasti in dieci verso la fine del primo tempo per l’espulsione di Daniel Munoz, sono riusciti ad avere la meglio sull’Uruguay di Marcelo Bielsa. A decidere il match un gol di Jefferson Lerma al 39′: colpo di testa sul preciso corner battuto da James Rodriguez, arrivato a quota 6 assist nel torneo. La squadra di Nestor Lorenzo nel secondo tempo ha anche per uno dei suoi migliori giocatori, Richard Rios, uscito al 61′ per infortunio. La speranza della nazionale colombiana è quella di recuperarlo per la finalissima, è troppo prezioso.

Milan, chi è Richard Rios: ruolo e caratteristiche

Rios è un centrocampista di 24 anni che milita nel Palmeiras, il quale lo ha acquistato dal Guarani nel 2023 per circa 1,4 milioni di euro. La sua è una storia un po’ particolare.

Nato Vagachì, nel dipartimento di Antioquia, ha iniziato la sua carriera giocando a futsal (calcio a 5). Durante il campionato Sudamericano Under 20 del 2018 ha catturato l’attenzione del Flamengo, che lo invitò in Brasile per due mesi di prova e poi lo tesserò per il proprio settore giovanile. A inizio 2020 è entrato nella Prima Squadra e il 23 gennaio ha debuttato nella vittoria contro il Vasco da Gama nel campionato Carioca. L’esordio nel Brasileirao, il massimo campionato brasiliano, è avvenuto il 27 settembre contro il Palmeiras.

Dopo solo 7 presenze con la maglia rubronegra, a giugno 2021 è stato ceduto in prestito in Messico al Mazatlan. 5 presenze, poi un infortunio grave (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro) lo ha costretto a rimanere fermo per dei mesi. Si è rivisto in campo ad aprile 2022, subentrando contro il Juarez. Il club messicano ha deciso di non riscattare il cartellino.

Rios ha poi risolto il suo contratto con il Flamengo e ad agosto ha firmato con il Guarani. 20 presenze, 3 gol e un assist, poi la chiamata del Palmeiras, con il quale ha totalizzato finora 82 partite, 5 gol e 2 assist. A ottobre 2023 il debutto con la Colombia: 12 presenze, 2 gol e un assist per adesso. L’ultima rete con i Cafeteros l’ha segnata nei Quarti di Copa America contro Panama..

Alto 1,85 metri, il colombiano è un centrocampista con buona forza fisica e che mette dinamismo in mezzo al campo. Inoltre, è ben messo sul piano tecnico e sa rendersi pericoloso con inserimenti e tiri da fuori area. Sia nel Palmeiras che con la Colombia gioca in una mediana a due, quindi non avrebbe problemi a integrarsi nel 4-2-3-1 di Paulo Fonseca al Milan. Per caratteristiche può agire pure da mezzala in un 4-3-3. Predilige agire sul centrodestra.

Dal Brasile l’editorialista Diego Firmino ha rivelato che Milan, Roma, Fiorentina e un club di Premier League lo hanno messo nel mirino. Il Palmeiras ha sparato un prezzo alto, 30 milioni di euro, perché in realtà non vorrebbe venderlo. Il contratto scade a giugno 2026.