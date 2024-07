“Tensione per Sinner”: dramma senza fine

La sconfitta di Jannik Sinner a Wimbledon ha determinato tante critiche, alcune eccessive nei confronti del talento azzurro.

Questa edizione di Wimbledon ha regalato grandi emozioni per i colori italiani. Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini hanno raggiunto grandissimi risultati, ben oltre le aspettative iniziali di tutti gli appassionati. Chi invece ha in parte deluso è il numero uno al mondo Jannik Sinner.

Quando sei numero uno gli occhi sono tutti su di te e i tifosi di tutto il mondo vedevano l’altoatesino come il principale favorito per il torneo. Le cose non sono andate cosi, anzi. Sinner è uscito ai Quarti di finale, il tabellone non ha aiutato ma l’azzurro ha ceduto in cinque set al russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5 e comunque non cosi abile su una superficie come un’erba. Oltre al ko ha fatto rumore la situazione verificatasi nel terzo set quando Jannik è stato ad un passo dal ritiro.

Un attacco di pressione bassa, Jannik ha spiegato che è stato vicino a vomitare e comunque non era al meglio. Tante tesi su questi problemi fisici, alcune anche eccessive. Il giornalista Dario Puppo ha parlato sul canale Youtube di Oasport ed ha analizzato questa brutta sconfitta. Oltre al ko Puppo ha citato anche la relazione di Sinner con la tennista russa Anna Kalinskaya, scatenando la rabbia tra i fan dell’azzurro.

Sinner-Kalinskaya, arriva l’annuncio che fa discutere

Analizzando il match il giornalista ha specificato: “Medvedev è stato molto bravo tatticamente, ha giocato consapevole che si doveva giocare anche il quinto set. Comunque l’ha persa Sinner, anche se è stato male. Mi pare di capire che sapevano già che Sinner non era stato molto bene, magari è una cosa a cui non hanno dato molto peso”.

Poi Puppo parla anche della relazione con la russa Anna Kalinskaya e chiarisce: “In conferenza lui ha fatto capire di non aver dormito molto e solitamente è uno che ha bisogno di riposare. Il giorno prima del match ha avuto sicuramente un pò di tensione, a causa del ritiro di Anna Kalinskaya”. In molti avevano notato sui social la faccia pensierosa dell’azzurro e il giornalista ha individuato anche questo nelle cause del ko a Wimbledon.

Dopo Wimbledon Sinner ha annunciato il forfait nel torneo di Bastad e ora proverà a recuperare fisicamente in vista delle Olimpiadi di Parigi, suo prossimo grande obiettivo. Testa alle Olimpiadi dove Jannik proverà a portare una medaglia a casa, i tifosi ci credono.