Tifosi del Milan increduli: gelo Reijnders, passa alla rivale storica

Ultimissime notizie calciomercato Milan. Arriva l’indiscrezione riguardo il futuro del centrocampista Reijnders, pronto a salutare i rossoneri e a proseguire la sua esperienza in Italia: ecco tutti i dettagli.

Nelle ultime ore sono arrivate importanti notizie di mercato che riguardano il Milan. L’acquisto dal Monaco di Fofana è sempre più vicino e in casa rossonera potrebbe esserci una clamorosa cessione. Tijjani Reijnders potrebbe salutare dopo solo un anno, il giocatore è nel mirino di un top club di serie A.

Reijnders via dal Milan? Arrivano sorprendenti conferme riguardo l’intenzione dei rossoneri di privarsi del centrocampista olandese, arrivato l’estate scorsa dall’AZ Alkmaar. La sua prima stagione nel campionato italiano non è stata negativa, il giocatore ha messo in luce le sue qualità tecniche tra alti e bassi e ora può lasciare Milano in questa sessione estiva di mercato 2024.

Valutazioni in corso da parte della società che ha già ricevuto una telefonata da parte del club italiano, interessato al 25enne. Il giocatore non è ritenuto indispensabile per il modulo di Fonseca, orientato a provare il 4-2-3-1, non ideale per una mezzala come il centrocampista.

Calciomercato Milan: prendono Reijnders, ecco cosa sta succedendo

Si muove in entrata e non solo il mercato del Milan con Furlani, Moncada ed Ibrahimovic a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, che ha chiesto rinforzi in determinate zone di campo. Entrate ed uscite con la società che deve salvaguardare il proprio bilancio, sempre prioritario.

La svolta sul futuro al Milan di Reijnders, può arrivare subito dopo l’acquisto dal Monaco di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, obiettivo dichiarato della dirigenza rossonera, può firmare già nelle prossime settimane. Il suo ingaggio, può liberare spazio in mezzo al campo con la cessione dell’olandese che ha corteggiatori anche in Italia.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercato.it, c’è stato un sondaggio per portare dal Milan alla Roma Reijnders. Il regista olandese, infatti, non è considerato incedibile da parte dei rossoneri che sono pronti a valutare eventuali offerte per il calciatore. Pare che alcuni intermediari abbiano proposto Reijnders alla Roma, che al momento non ha ancora dato una risposta definitiva.

Il club giallorosso, dopo aver preso dal Rennes Enzo Le Fèe, sta valutando la situazione dell’olandese. In caso d’addio, il Milan potrebbe tornare alla carica per lo svicolato Rabiot oppure per Chukwuemeze del Chelsea ed Hojbjerg del Tottenham. Il club è pronto a una rivoluzione sul mercato, occhio a nuovi colpi di scena.