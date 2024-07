Milan da sogno: che sorpasso, la Juventus resta a bocca aperta

L’andamento del Milan in questo periodo può far felici i tifosi: arriva un sorpasso inaspettato sulla Juve che fa esultare il mondo rossonero

Quando siamo giunti alla metà del mese di luglio per i tifosi del Milan il mercato è un tema spinoso. Molti sostenitori del Diavolo sono infatti delusi dalla società e protestano parecchio anche sui social per esternare il loro malumore visto che ad oggi non è ancora arrivato nemmeno un rinforzo in questa campagna acquisti. I tifosi chiedono infatti che la dirigenza inizi a mettere a segno qualche colpo importante per riuscire a dare al nuovo allenatore Paulo Fonseca dei rinforzi utili per il raduno.

Tuttavia, nelle scorse ore è giunta una bella notizia che ha fatto esultare molti tifosi rossoneri. Sebbene il mercato in questo momento dell’estate non sia foriero di annunci o firme esaltanti per il mondo Milan, c’è un motivo per sorridere soprattutto perché in questo scenario c’entra anche la Juventus che a differenza del Milan non può festeggiare visto il sorpasso subito proprio per mano del Diavolo.

La UEFA annuncia il nuovo ranking: arriva il sorpasso del Milan sulla Juventus

Nelle scorse ore la UEFA ha reso noto il nuovo ranking per club aggiornato in vista della partenza delle coppe europee 2024/25 con i turni preliminari delle federazioni più indietro in classifica che si stanno sfidando già ora nei primissimi match di Champions League, Europa League e Conference League. Per il Milan c’è modo di esultare perché questo aggiornamento del ranking si basa sugli ultimi cinque anni di risultati raccolti in territorio europeo.

Nelle ultime due stagioni il club rossonero guidato allora da Stefano Pioli è riuscito a raggiungere una prestigiosa semifinale di Champions League (sebbene il ricordo faccia ancora male ai tifosi vista la sconfitta con i rivali dell’Inter) e l’anno scorso un quarto di finale di Europa League dove è giunta l’eliminazione con la Roma. Si tratta di due risultati che, per quanto migliorabili visti gli avversari affrontati, sono stati positivi e hanno permesso al Milan di fare un balzo in avanti.

Con l’ultimo aggiornamento del ranking UEFA il Milan si trova infatti al 22° posto, che significa sette posizioni avanti rispetto al 29° dell’ultima graduatoria. Questo netto passo in avanti è frutto dei buoni risultati ottenuti nelle coppe europee ultimamente e vale il sorpasso alla Juventus che rimane al 23° posto. Davanti ai rossoneri a livello di italiane troviamo la Roma quinta, l’Inter decima, l’Atalanta ventesima e il Napoli ventunesimo.