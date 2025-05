18 milioni, il Milan fa cassa: se ne va in Premier League

Il Milan è disposto a cedere il giocatore in Premier League: l’offerta da 18 milioni può bastare per l’addio a titolo definitivo

Senza la qualificazione in Champions League, è inevitabile pensare a come fare cassa. Il Milan di certo non ha bisogno di vendere: il buon lavoro fatto in questi anni sul bilancio, dà la possibilità ai rossoneri di sostenere senza problemi anche una stagione senza gli introiti del torneo europeo. La politica di RedBird però fin dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle è sempre stata chiara, a prescindere dalla Champions: ogni tipo di offerta importante verrà valutata, per chiunque.

Non è un caso che a gennaio il Milan aveva deciso di cedere Theo Hernandez al Como per 50 milioni: ad un anno dalla scadenza del contratto, l’offerta era decisamente allettante. In estate quindi può succedere qualsiasi cosa, ma nel frattempo il Milan incasserà soldi dai riscatti: Kalulu, Vasquez, Adli, Pobega, Colombo e via dicendo consentono ai rossoneri di fare cassa, poi ci sono le cessioni “minori” e fra queste c’è anche quella di Alexis Saelemaekers.

Saelemaekers verso l’addio a titolo definitivo, può finire in Premier League

Ormai da qualche settimana il belga non gioca più con la Roma, segnale evidente che in casa giallorossa si siano forse arresi all’idea di perderlo a giugno. Saelemaekers potrebbe quindi fare ritorno al Milan per il secondo anno di fila dopo l’anno al Bologna con Thiago Motta, e per la terza volta potrebbe di nuovo saltare. Stavolta però i rossoneri proveranno a cederlo a titolo definitivo.

La stagione con la Roma è decisamente positiva e questo ha attirato l’attenzione di diverse squadre, anche all’estero. In Premier League si è fatto avanti il Nottingham Forest con una richiesta di informazioni. Il Milan, grazie all’ottimo rendimento del giocatore nella capitale, ha visto aumentare il suo valore economico: dai circa 10 milioni dell’estate scorsa, oggi Saelemaekers vale 20 milioni, ma il Milan potrebbe accettare anche un’offerta leggermente più bassa. Se il Nottingham, protagonista di un grande anno in Premier League, dovesse portare a Milano una proposta da 18 milioni, i rossoneri direbbero subito sì, così di portare a casa una somma importante e una grossa plusvalenza (Maldini e Massara pagarono circa 5 milioni il suo cartellino dall’Anderlecht).

Il futuro di Saelemaekers è strettamente legato a quello di Tammy Arabahm: se il belga farà ritorno a Milano, allora l’inglese tornerà a Roma. L’attaccante ha una valutazione troppo alta oltre ad uno stipendio che supera i 6 milioni a stagione, praticamente gli stessi di Leao e più di Maignan e Theo Hernandez.