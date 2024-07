Milan, scambio a sorpresa col Tottenham: assalto improvviso

Il Milan e il Tottenham potrebbero effettuare uno scambio a sorpresa. Un top rossonero potrebbe lasciare nel corso di uno scambio.

L’ultima volta che il percorso del Milan si è incrociato con quello del Tottenham il club lombardo ha superato l’ostacolo degli ottavi di finale di Champions League. Parliamo della stagione 2022/23 e il cammino dei rossoneri sarebbe andato avanti fino all’eliminazione in semifinale, per mano dei cugini interisti. A distanza di quasi due anni da quella doppia sfida – terminata 0-0 a Londra e 1-0 per il Milan a San Siro – il Milan e il Tottenham potrebbero nuovamente incontrarsi, ma questa volta parlando di mercato.

Secondo alcune indiscrezioni il club inglese sarebbe interessato ad un calciatore del Milan e offrirebbero in cambio una importante contropartita tecnica. Ibrahimovic lo ritiene una pedina chiave, ma le dinamiche di mercato possono stupire e il giocatore in questione piace molto ad Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham: stiamo parlando del centrocampista inglese Ruben Loftus Cheek.

Milan-Tottenham, possibile scambio con il big rossonero

Il Tottenham è alla ricerca di un calciatore fisico, ma capace di inserirsi all’interno dell’area di rigore per provare a segnare. Questo è l’identikit di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese, classe ’96, arrivato al Milan la scorsa estate. Il club rossonero lo ha prelevato dal Chelsea, pagandolo venti milioni di euro, bonus compresi. L’ex ‘Blues’ è stato scelto per sostituire Sandro Tonali, venduto al Newcastle, sempre nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato.

In questo momento il valore di mercato di Ruben Loftus-Cheek è di almeno trenta milioni e il Tottenham sarebbe intenzionato a mettere sul piatto dei soldi più una contropartita tecnica. Si tratta di Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese, classe ’95, ormai da quattro anni al Tottenham.

Højbjerg ha un solo anno di contratto, ha collezionato 181 presenze con la maglia degli Spurs e nell’ultima stagione è partito quasi sempre dalla panchina. In passato Hojbjerg è stato accostato a Milan e anche all’Inter che ha fiutato l’occasione.

Il centrocampista della nazionale danese vale circa quindici milioni di euro e, per questo motivo, il Tottenham offrirebbe al Milan anche una cifra vicina ai quindici milioni cash per portare a casa Loftus-Cheek. Il calciatore non è cedibile per i rossoneri, Fonseca punta su di lui e Ibrahimovic farà di tutto per tenerlo a San Siro.

Qualora il centrocampista inglese dovesse manifestare la volontà di tornare in patria, i rossoneri potrebbero aprire ad una cessione, altrimenti Loftus-Cheek continuerà ad essere protagonista in maglia rossonera anche nei prossimi anni.