Morata-Milan, l’unico ostacolo è Simeone: il retroscena

Sembra che solo Simeone possa far saltare il trasferimento di Morata in rossonero: ecco il motivo raccontato a MilanLive dal giornalista Ricci.

Il Milan ha deciso di puntare su Alvaro Morata come nuovo numero 9, ormai non è più un segreto. Stando alle ultime notizie trapelate, dopo la finale dell’Europeo il capitano della Spagna potrebbe arrivare a Milano per visite mediche e firma.

Sfumato definitivamente Joshua Zirkzee, il club rossonero ha scelto di ingaggiare un centravanti più esperto e dal costo inferiore. Infatti, per il cartellino basta versare all’Atletico Madrid i 13 milioni di euro della clausola di risoluzione. In termini di contratto, per lo spagnolo è pronto un quadriennale da circa 4,5 milioni netti annui. Non mancano tifosi dubbiosi su questa operazione, però la dirigenza è convinta che l’ex Juventus rappresenti una soluzione adatta alle esigenze di Paulo Fonseca.

Milan, attenzione a Simeone: ecco perché

Salvo sorprese, Morata dovrebbe vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. C’è un ultimissimo ostacolo che potrebbe far saltare l’affare: Diego Simeone.

Filippo Ricci, giornalista corrispondente de La Gazzetta dello Sport in Spagna, ne ha parlato in un’intervista esclusiva a MilanLive.it: “Immagino che dopo l’Europeo il giocatore avrà un confronto con Simeone. Lo scorso anno l’incontro col Cholo a Seoul cambiò totalmente il suo futuro, anche allora sembrava che dovesse andare via e poi rimase all’Atletico Madrid. Bisogna vedere cosa emergerà da questo colloquio. Sicuramente Simeone lo stima e se lo terrebbe volentieri“.

Simeone ha un ottimo rapporto con Morata e questo pare essere l’unico fattore in grado di cambiare il finale di una storia quasi già scritta: “Se il trasferimento salta, è perché magari Simeone gli chiede di restare e gli dice puntare su di lui nella prossima stagione. Il Cholo può avere le parole giuste per convincerlo a rimanere a Madrid“.

Vedremo se l’allenatore argentino farà cambiare idea al centravanti madrileno, che recentemente si è attirato nuove critiche in Spagna. A El Mundo ha dichiarato che è difficile essere felice nel suo Paese, dove non si sente sufficientemente apprezzato e rispettato. Non ha neppure escluso di lasciare la nazionale al termine dell’Europeo.

Tornare in Italia, dove ha già giocato con la Juventus e che è patria della moglie Alice Campello, potrebbe essere una buona soluzione per ritrovare serenità. Il Milan è pronto a dargli la maglia numero 9 e a metterlo al centro del suo progetto.