Retroscena Zirkzee, i tifosi del Milan stentano a crederci

Niente Milan per Zirkzee, sarà un nuovo giocatore del Manchester United: il dettaglio dell’affare divide i tifosi rossoneri.

Vacanze interrotte in anticipo per Joshua Zirkzee che ha ricevuto la chiamata dall’Olanda proprio mentre era a Dineyl Worls in Florida. A quel punto l’ex obiettivo di calciomercato del Milan ha dovuto prendere le sue cose in fretta e in furia e raggiungere gli Oranje in Germania per Euro2024. Peccato, però, che l’attaccante sia stato poco più di una comparsa durante il torneo.

Ora per l’ex Bologna è tornato il momento di finire quello che aveva iniziato, ancora pochi giorni di relax per il classe 2001 che una volta concluse le vacanze si traferirà in maniera definitiva in Premier League. Nuova avventura a bordo del Manchester United per l’olandese che ha da poco regalato un ulteriore colpo di scena.

Si tratta di una vera sorpresa, soprattutto per i tifosi del Milan che possono così avere un quadro certamente più completo sulla trattativa sfumata. Zirkzee poteva vestire rossonero ma alla fine c’è stato un problema, a fare luce su quanto successo ci hanno pensato gli esperti di mercato.

Milan, Zirkzee al Manchester United divide i tifosi: ecco cosa è successo

Annuncio a sorpresa da parte degli addetti ai lavori che hanno fatto luce sul trasferimento del ventunenne ai Red Devils. La cifra pattuita, stando al contratto firmato con i rossoblù, doveva essere di 40 milioni di euro. Invece, a quanto pare, lo United è stato costretto a sborsare qualcosa in più per il suo cartellino. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato in parte anche questo dettaglio a spingere il Diavolo ad abbandonare la trattativa.

Colpo di scena, dunque, nell’affare Zirkzee che percepirà ora un ingaggio pari a 5 milioni di euro a stagione. Somma non certamente esorbitante, addirittura sotto la media per il calcio inglese, per quello che ha tutte le potenzialità di diventare uno dei centravanti migliori del contente. Affare fatto per il Manchester United che alla fine ha pagato il suo nuovo attaccante un totale di 42,5 milioni di euro.

Esattamente 2 milioni e mezzo in più rispetto alla somma indicata in precedente. Da quanto si apprende, la differenza sta nel fatto che i Red Devils hanno deciso di spalmare il suo acquisto in tre diverse rate. Se avessero saldato l’acquisto subito avrebbero pagato solo i 40 milioni richiesti. Firma fino al 2029 e nuova avventura in arrivo per l’ex felsineo.