La novità fa felici i tifosi: Milan in streaming, ora è ufficiale

Importante novità per i tifosi del Milan che presto potranno vedere i primi match stagionali dei rossoneri. Ecco dove

Prosegue il ritiro pre campionato del Milan. A Milanello, la squadra è al lavoro con Paulo Fonseca e il suo staff per preparare i primi impegni stagionali che precederanno il debutto in Serie A, previsto tra poco più di un mese, sabato 17 agosto, contro il Torino a San Siro.

Fonseca ha a disposizione un gruppo ampiamente incompleto per l’assenza di tutti i calciatori impegnati agli Europei e alla Copa America. Pian piano torneranno ad aggregarsi tutti entro fine mese, con i tifosi rossoneri che sperano nell’arrivo di nuovi acquisti che possano rinforzare l’organico in tutti i reparti, soprattutto in attacco con Alvaro Morata in pole per rimpiazzare Giroud.

Il Milan di Fonseca esordirà sabato 20 luglio in amichevole a Vienna contro il Rapid, formazione più avanti nella preparazione, considerato che il campionato austriaco inizierà già nel primo weekend di agosto. A seguire, per il secondo anno consecutivo, i rossoneri saranno impegnati in una serie di amichevoli di prestigio negli Usa nell’ambito del Soccer Champions Tour 2024.

Milan, dove vedere le amichevoli estive di luglio ed agosto

Si comincia il 28 luglio, allo Yankee Stadium, contro il Manchester City di Guardiola. Una location davvero prestigiosa per il confronto con i campioni di Inghilterra, nello stadio che ospita i match casalinghi dei New York Yankees, compagine storica del baseball MLB con la quale il Milan ha anche un accordo di partnership.

A seguire, il 1 agosto, i rossoneri saranno di scena a Chicago, in un altro stadio simbolo dello sport americano, il Soldier Field, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, Campione d’Europa in in carica. La tournée negli Usa si concluderà il 7 agosto, a Baltimora, con la sfida contro il Barcellona. Real e Barça che il Milan ha già affrontato, negli Usa, la scorsa estate con due sconfitte, rispettivamente per 2-3 e 0-1.

Le tre amichevoli del Milan al Soccer Champions Tour saranno trasmesse da DAZN. Gli abbonati potranno vederle in diretta streaming sull’applicazione dell’emittente disponibile su smart tv, dispositivi mobili, Amazon Fire Stick, decoder SkyQ e Tim Vision, Apple Tv e console di gioco. Dazn comunicherà successivamente la programmazione completa dei match. Vedremo se qualcuno sarà trasmesso anche su Zona Dazn, il canale tv disponibile in abbonamento, come opzione aggiuntiva, sui canali 214 del decoder Sky e di Tivusat.

Terminati gli impegni negli Usa, il Milan concluderà il precampionato contro il Monza nell’edizione 2024 del Trofeo Berlusconi. Quest’anno si giocherà a San Siro, martedì 13 agosto alle 20.45 in diretta tv su Mediaset.