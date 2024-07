Scelto il prossimo colpo del Milan: c’è l’annuncio

Il Milan potrebbe chiudere a breve per il prossimo colpo di mercato. Ecco come si sta sviluppando la trattativa per rinforzarsi.

Le strategie del calciomercato estivo in casa Milan sono piuttosto chiare. Un po’ tutti sanno quelle che sono le mancanze e le priorità per il club rossonero, i ruoli da rinforzare e le prossime mosse da effettuare a tutti i costi. Peccato però che la società di via Aldo Rossi per il momento non si sia quasi mossa.

Nessun innesto ufficiale, trattative ancora allo stato iniziale e tanta insofferenza nell’ambiente. Il Milan non sta vivendo un momento di grande popolarità, visto che tale immobilismo sul mercato sta facendo indispettire diversi tifosi. Le parole di Zlatan Ibrahimovic su obiettivi e futuro non convincono troppo il grande pubblico milanista.

La priorità del Milan per l’estate resta comunque l’acquisto di una prima punta, poiché la partenza di Olivier Giroud presuppone una sostituzione in tal senso. Ma non sarà l’unico innesto previsto durante questa sessione di mercato. Anche altri reparti avranno bisogno di almeno un nuovo ingresso, così da regalare a Paulo Fonseca una rosa davvero completa e competitiva.

Milan, innesto obbligato: ecco chi arriverà nel reparto

Per parlare di calciomercato Milan, il podcast di Cronache di spogliatoio ha interpellato uno dei cronisti più competenti del momento, ovvero Stefano Borghi. La voce di DAZN ha parlato di quello che dovrà essere il mercato rossonero d’ora in avanti, facendo intendere come l’attaccante non sia l’unica priorità.

Borghi ha messo in evidenza la necessità di prendere giocatori dalla cintola in giù: “Servirà irrobustire il comparto difensivo, con un centrale ma anche con lo Schouten di turno, un mediano che possa fare da filtro. Nel mercato del Milan, oltre ad un’altra punta, noi diamo per scontato Morata, serve un mediano. Questo è un tipo di giocatore in mezzo al campo che non si può non prendere“.

Dunque il consiglio sembra chiaro. Il Milan deve puntare senza dubbio anche ad un centrocampista difensivo, che possa rappresentare uno schermo davanti alla difesa ed allo stesso tempo colui che detta i ritmi del gioco. Un tipo di centrocampista che lo scorso anno il Milan non ha avuto, visto che Bennacer e Adli sono apparsi abili in cabina di regia, ma meno quando c’era da proteggere le spalle.

Il riferimento di Borghi porta a Jerdy Schouten, mediano ex Bologna ed oggi in forza al PSV Eindhoven, ma l’obiettivo numero uno del Milan a centrocampo resta il francese Youssouf Fofana del Monaco, in scadenza a giugno 2025.