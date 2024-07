Se ne va in Turchia, Milan gelato: tutto da rifare

Niente Milan per il centrocampista: un po’ a sorpresa il giocatore ha scelto di andarsene in Turchia. Tutti i dettagli

Non si è ancora sbloccato il calciomercato del Milan. Potrebbe però farlo nei prossimi giorni con l’arrivo di Alvaro Morata: lunedì, e quindi dopo la finale dell’Europeo contro l’Inghilterra, darà una risposta definitiva all’offerta rossonera. Si va verso il sì: lo spagnolo sembra convinto di lasciare l’Atletico Madrid per poter finalmente ritornare in Italia, la sua seconda casa.

Nel frattempo la società lavora anche su altre piste. Nello specifico: Fofana per il centrocampo e Pavlovic per la difesa. In questo momento è stata accantonata l’idea Emerson Royal: in questi primi giorni di lavoro Kalulu sta dando buone risposte da terzino destro e il prescelto per quel ruolo potrebbe essere lui.

Da qui l’insistenza per Pavlovic del Salisburgo: un altro centrale per occupare lo slot lasciato da Kjaer e liberare l’ex Lione. Sono queste al momento le tre piste più calde in casa rossonera: la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l’arrivo di almeno due nuovi acquisti. Probabilmente da depennare, invece, un altro obiettivo che sta per saltare come già accaduto con Joshua Zirkzee.

La scelta spiazza tutti: futuro in Turchia, niente Milan

Un po’ a sorpresa a metà giugno la notizia dell’interessamento del Milan per Adrien Rabiot, ad oggi svincolato dopo la scadenza del contratto con la Juventus. I rossoneri avrebbero messo sul piatto un’offerta da 7 milioni a stagione per convincerlo ma poi non c’è stato alcun sviluppo. La Francia è stata eliminata da Euro 2024 e la risposta (al Milan così come alla Juve) non è ancora arrivata.

Il suo arrivo in rossonero resta comunque molto complicato anche perché sullo sfondo ci sono altre offerte importanti. Si è parlato di Manchester United e di altre inglesi, ma a spuntarla potrebbe essere una squadra a sorpresa. Come scrive Tuttosport, il Galatasaray vorrebbe rispondere all’arrivo di Mourinho al Fenerbahce con un acquisto mediaticamente forte. E la scelta pare sia ricaduta proprio su Rabiot, che sembrerebbe ben disposto ad ascoltare l’offerta proveniente dalla Turchia che è inevitabilmente molto ricca.

Il centrocampista francese si è preso altro tempo prima di decidere. La delusione per l’eliminazione da Euro 2024 è molto forte perché la Francia era fra le candidate alla vittoria finale. A breve però dovrà dare una risposta: alla Juventus sono sempre più convinti che ormai il suo rinnovo non si farà, sul Milan non sono arrivate conferme così come dalla Premier League.

Nessuna novità anche sul fronte Real Madrid, altra ipotesi fatta durante il mese di giugno. Insomma, la strada sembra tracciata: per Rabiot è sempre più Turchia, i rossoneri andranno invece su Fofana del Monaco con il quale c’è già un accordo totale sul contratto.