Addio alla Ferrari: cena e ultima offerta

Sempre più vicino l’addio alla Ferrari: retroscena sulla cena e l’ultima offerta, ecco cosa è successo in queste ore

Il dramma è servito. In casa Ferrari ci si chiede se e quando la SF-24 tornerà a fornire prestazioni convincenti, in grado di allinearsi a McLaren, Red Bull ma anche Mercedes. E dopo le pessime figure delle ultime settimane, soprattutto con Leclerc, il capolinea è già stato fissato.

La sosta estiva, dopo i GP di Ungheria e Belgio, sarà il momento nel quale fare la differenza. Servirà lavorare sodo, senza sosta, per mettere a posto una vettura che prima di Barcellona pareva irresistibile. Il pasticcio causato dagli ultimi upgrades è sotto gli occhi di tutti: un autogol imbarazzante sul quale Vasseur ha cercato di metterci subito la faccia. Il Team Principal sa bene delle occasioni sprecate ma la stagione è ancora lunga e ci sarà modo di rimontare sulla concorrenza.

In casa Ferrari al di là del momento molto difficile in pista vi è una situazione che sta rapidamente lasciando l’amaro in bocca a milioni di tifosi. Conferme sull’indiscrezione arrivata qualche giorno fa, l’addio alla Scuderia di Maranello pare già deciso e a questo punto non ci sarà più nulla da fare. Cena e offerta finale: lo scenario che si sta configurando è una mazzata tremenda per i sostenitori del Cavallino Rampante.

Addio Ferrari, che mazzata: offerta irrinunciabile

Dopo la firma di Lewis Hamilton c’era solo un altro nome che – a maggior ragione con il recente addio del dt Enrico Cardile – pareva destinato a vestirsi di rosso. Ed invece non sarà così. Si parla di Adrian Newey che parrebbe ormai deciso a sposare un altro progetto, con l’opzione Ferrari decisamente finita in naftalina.

In questo momento il progettista britannico in uscita dalla Red Bull ha in mano due possibilità: Aston Martin e McLaren. La prima pista sembrerebbe caratterizzata da una proposta interessantissima, quasi impossibile da rifiutare per Newey arrivando addirittura a costruire un ambiente fatto su misura dell’ingegnere, mandando via profili evidentemente poco graditi.

Allo stesso modo McLaren sembra affascinare non poco Newey che dopo gli scontri silenziosi con Horner ha deciso di dire addio alla Red Bull dopo una vita intera al servizio della Scuderia di Milton Keynes.

Intanto, però, secondo ‘Formu1a.uno’ all’inizio della scorsa settimana l’Aston Martin avrebbe compiuto dei passi importanti per accaparrarsi Newey e anticipare la concorrenza della Scuderia di Woking. Pare vi sia stata una cena tra Lawrence Stroll e Newey nella quale è stata definita l’offerta ufficiale che Aston Martin ha intenzione di presentare al 65enne inglese. Ma anche e soprattutto una deadline, una scadenza entro cui Newey dovrà rispondere sì o no.

Nel suo attuale accordo con Red Bull abbia una ‘clausola settembre’: la sua prossima scuderia, in sintesi, non potrà venire annunciata ufficialmente prima dell’autunno. La Ferrari, dunque, si ritrova ormai in disparte, accantonata. Newey non arriverà a Maranello, questo sembra ormai certo: i tifosi della ‘Rossa’ se ne facciano una ragione.