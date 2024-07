Pronta l’alternativa ad Abraham: colpo a zero per il Milan

Primi rinforzi in arrivo per il Milan. Alvaro Morata è sempre più vicino e non potrebbe essere l’unico nuovo acquisto in attacco

Settimana importante per il Milan, quella in arrivo. Dopo oltre un mese di rumors e indiscrezioni, il club rossonero potrebbe finalmente annunciare i primi rinforzi per Paulo Fonseca.

Priorità all’attacco. A meno di colpi di scena, Alvaro Morata dovrebbe essere il sostituto di Olivier Giroud. Più fonti riportano di contatti frequenti tra l’attaccante iberico e Zlatan Ibrahimovic con quest’ultimo che avrebbe convinto l’ex Juve a tornare in Serie A dopo la precedente esperienza in bianconero. Per Morata è pronto un quadriennale da 5 milioni fino al 2028, un investimento cui vanno aggiunti anche i 13 milioni della clausola che il Milan deve pagare all’Atletico Madrid per liberare l’attaccante.

Morata che non potrebbe essere l’unico rinforzo per i rossoneri in attacco. Negli ultimi giorni, il nome di Tammy Abraham è stato accostato con insistenza al Milan che avrebbe già presentato una proposta alla Roma con Jovic possibile contropartita. Offerta rifiutata dai giallorossi che puntano a monetizzare il più possibile dalla cessione dell’attaccante.

Milan, ecco l’alternativa ad Abraham

Per cedere Abraham, la Roma chiede almeno 30 milioni, cifra che il Milan spera di abbassare proponendo altre possibili pedine di scambio alla controparte come Okafor, Saelemaekers e Maldini. Trattativa che si prospetta comunque alquanto difficile per i rossoneri che valutano altre alternative per il reparto offensivo.

Sky Sport ha riferito di possibili contatti con Niclas Fullkrug che medita un possibile addio al Borussia Dortmund dopo l’arrivo in giallonero di Guirassy. Il Milan monitora la situazione anche se un recente colloquio tra l’attaccante e il nuovo allenatore, Nuri Sahin, potrebbe averlo convinto a restare ancora al Borussia.

Resta viva l’ipotesi Memphis Depay. L’attaccante olandese, reduce dall’Europeo con la Nazionale, non ha rinnovato il contratto con l’Atletico Madrid ed è sul mercato, libero a parametro zero. Il Milan è da tempo sulle sue tracce, con la consapevolezza di poter ingaggiare un attaccante esperto a condizioni favorevoli.

Tuttavia, se il costo del cartellino non è un problema, altrettanto non può dirsi delle richieste di ingaggio di Depay che chiede uno stipendio non in linea con gli standard rossoneri. Le possibilità per il Milan dipendono, dunque, dalla possibile decisione dell’attaccante di decurtarsi l’ingaggio. La concorrenza, inoltre, non manca. Oltre ai club esteri, è spuntata addirittura anche l’ipotesi Como che punta a un altro acquisto di grande esperienza dopo Reina e Varane.