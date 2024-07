Bordata alla Red Bull: battaglia in F1

Un attacco tutt’altro che velato alla Red Bull: scoppia la ‘guerra’ in Formula 1, ecco cosa è successo poche ore fa

Dopo anni di dominio assoluto e incontrastato della Mercedes prima e della Red Bull poi, finalmente in Formula 1 si torna a intravedere una lotta per il vertice. Certo, il vantaggio accumulato da Max Verstappen rimane consistente ma l’olandese – mai come in questa stagione – è sembrato battibile.

Non le ha vinte tutte e la Red Bull, soprattutto a causa delle prestazioni agghiaccianti di Sergio Perez, si sta ritrovando con praticamente solo il figlio di Jos costantemente in zona punta. Ecco quindi che la competizione, inesistente fino all’anno scorso, è tornata con forza. Ad inizio anno pareva la Ferrari la maggiore candidata a duellare con la Scuderia di Milton Keynes ma il pacchetto di aggiornamenti presentato dal Cavallino Rampante a Barcellona ha letteralmente rovinato tutto. La ‘Rossa’ è in notevole ritardo e costretta ad inseguire, con Leclerc reduce da settimane davvero molto difficili da mandare giù.

D’altro canto c’è qualcun altro che sembra proiettato a rompere le uova nel paniere a Verstappen – che pure rimane l’assoluto favorito per vincere il suo quarto titolo mondiale consecutivo – e alla Red Bull. Il lavoro portato avanti da McLaren da un paio di mesi a questa parte è semplicemente pazzesco. La scuderia britannica, soprattutto con Lando Norris, ha mostrato di poter dare fastidio ai campioni in carica.

Attacco a Red Bull: “Non bisogna essere cattivi”

E così si prospetta un testa a testa, verosimilmente, fino a fine anno. Ne gioverà certamente lo spettacolo per i tifosi, finalmente appassionati dopo noiosissime stagioni nelle quali tutto è andato in una sola direzione. Nelle scorse ore, però, è arrivata una stoccata non da poco nei confronti di Red Bull: Horner è avvisato.

La McLaren ha tutta l’intenzione di fare sul serio per insidiare il dominio Red Bull. Ma l’amministratore delegato della Scuderia di Woking è andato oltre, attaccando non troppo velatamente i rivali ed il loro modo di vivere le gare domenica dopo domenica. Brown è pronto a combattere: “Siamo pronti ad affrontare un testa a testa ma senza cattiveria, non vogliamo correre in questo modo. La McLaren non fa così”. Il riferimento, evidente, è allo scontro del Red Bull Ring tra Verstappen e Norris, con l’inglese ritiratosi e l’olandese penalizzato di 10 secondi per l’evidente scorrettezza.

“Si può duellare duramente ma senza essere cattivi in pista. A volte, loro sembrano disposti a vincere ad ogni costo. Noi non gareggiamo così”. Il dirigente californiano ha così chiuso il suo ‘attacco’ ai grandi rivali: se duello sarà fino a dicembre, la speranza e che sia all’insegna della correttezza. Il messaggio alla Red Bull è stato già recapitato.