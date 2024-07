Il Milan dice no: respinta l’offerta per il bomber

Nuovo colpo di scena nel mercato del Milan con i rossoneri che respingono la proposta per il proprio attaccante.

Questa potrebbe essere la settimana della svolta per quello che riguarda il mercato del Milan, pronto ad ufficializzare i primi colpi della stagione.

Il giocatore più vicino ai rossoneri appare essere Alvaro Morata, reduce dall’europeo vinto con la nazionale della Spagna, alzando il trofeo da capitano. Un successo che potrebbe anche chiudere l’avventura dell’attaccante classe 1992 con la propria nazionale per concentrarsi sul ritorno in Italia da vivere con la maglia del Milan. Non ci sarà solo lo spagnolo in arrivo a Milanello con il club che appare essere molto vicino anche a Youssouf Fofana, reduce anche lui dall’europeo, eliminato in semifinale con la nazionale francese. Nel frattempo il Milan avrebbe bloccato la possibile partenza di un attaccante, volendolo tenere in rossonero anche la prossima stagione.

Calciomercato Milan, cessione bloccata: la punta non si muove

Il Milan non vorrebbe privarsi di Noah Okafor durante questa sessione di calciomercato. Lo svizzero è il nome maggiormente gradito dalla Roma per quello che riguarda l’affare Tammy Abraham come potenziale contropartita tecnica. La volontà dei rossoneri però è quella di puntare ancora sullo svizzero, ritenuto il vice Leao e, all’occorrenza, anche una valida seconda punta.

La Roma, che valuta Abraham circa 30 milioni di euro, avrebbe abbassato le proprie richieste economiche nel caso in cui il Milan avesse inserito la punta svizzera nell’affare. I giallorossi appaiono invece meno interessati ad Alexis Saelemaekers, tornato in rossonero dopo l’ottima annata vissuta in prestito a Bologna. In questo momento la pista che porta al centravanti inglese della Roma appare complicarsi per i rossoneri che si stanno guardando intorno per cercare un’alternativa.

Il nome più caldo per quello che riguarda l’attacco (oltre chiaramente a Morata) è quello di Niclas Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca. Classe 1993, con la sua esperienza e la sua struttura fisica, andrebbe a dare ai rossoneri una valida alternativa per il proprio reparto offensivo che si comporrebbe così con l’attaccante della nazionale spagnola, quello della nazionale tedesca ed il centravanti della Serbia.

Proprio un nazionale serbo è un altro obiettivo del Milan in questi giorni con i rossoneri che si stanno avvicinando in maniera sensibile a Pavlovic. Il centrale del Salisburgo potrebbe arrivare a Milanello andando a sistemare quella che è la difesa a disposizione di Fonseca con Kalulu pronto ad essere dirottato sulla fascia destra per giocarsi il posto con Davide Calabria.