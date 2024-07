L’annuncio gela i tifosi: Milan pronto a cederlo

L’annuncio sul giocatore gela i tifosi: il Milan è pronto a cederlo, le ultime rivelazioni parlano chiaro. Sarà addio, ecco tutti i dettagli

Valutazioni in corso in casa Milan. Il club rossonero valuta alcuni profili in vista della nuova stagione con la rivoluzione in atto che può toccare diversi reparti e interpreti. Della rosa che ha terminato la stagione sotto la guida di Pioli rischiano di restare davvero in pochi. Sono pronti, infatti, diversi cambi, oltre quelli già noti.

La dirigenza è al lavoro per regalare all’allenatore portoghese i migliori colpi possibili. La priorità è in difesa e in attacco, dopo gli addii di Giroud e Kjaer ma anche a centrocampo si cambierà tanto visto che oltre a Loftus-Cheek e Reijnders nessuno ha convinto ed è dunque probabile un esodo di massa nel reparto nevralgico del campo. Passando ai bomber, come detto, va sostituito il francese e per il ruolo di attaccante principale sembra che sia fatta per Alvaro Morata. Terminato Euro 2024 sarà tempo di ufficializzare il suo futuro da parte del neo-campione d’Europa.

Il Milan vende anche lui, cessione pronta: i dettagli

L’attacco del Milan però non vedrà solo l’innesto dello spagnolo. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, infatti, ci sarà anche un altro arrivo. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un secondo attaccante da affiancare a Morata. Sono diversi i nomi che si stanno facendo in queste ore.

La pista principale porta a Tammy Abraham della Roma ma non è il solo. Questo comporta l’uscita di Luka Jovic, nonostante il rinnovo recente. Come spiegato dal noto collega, il Milan pur avendo rinnovato il contratto, non crede molto nell’attaccante serbo ed è pronto a cederlo al miglior offerente per ricavare il massimo dal suo addio o usarlo come pedina di scambio. Infatti si è vociferato di un possibile passaggio alla Roma nell’ambito dell’affare Abraham.

Il Milan non sembra credere fino in fondo in Jovic e lo darà via entro la fine di questo mercato. D’altronde il suo rinnovo aveva in un certo senso sorpreso i tifosi e addetti ai lavori, in quanto inizialmente si pensava che la dirigenza rossonera non avrebbe esercitato la clausola per la permanenza del serbo, dopo una stagione in chiaroscuro. In fin dei conti, però, l’ex Fiorentina il suo ruolo da vice-Giroud l’ha svolto con risultati discreti. Sono in corso valutazioni, il Milan vorrebbe un secondo attaccante maggiormente di spicco.