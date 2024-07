Nuova pretendente per Daniel Maldini, idea scambio col Milan

Il futuro dell’attaccante è tutto da scrivere. Spunta una nuova ipotesi per il figlio di Paolo: ecco cosa potrebbe accadere

La speranza che coltivano tanti tifosi del Milan è che Daniel Maldini riesca a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la maglia rossonera. Un’ipotesi, al momento, complicata, ma non impossibile.

E’ vero, però, che i prossimi giorni saranno decisivi, avendo modo di mettersi in mostra in amichevole. Questo perché il Diavolo deve fare i conti con le assenze di Noah Okafor, oltre chiaramente di Rafa Leao e Christian Pulisic. Il figlio di Paolo, che ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi, segnando un gran gol durante un allenamento a Carnago (il video è diventato virale sui social), avrà dunque spazio già nella prima sfida del prossimo 20 luglio contro il Rapid Vienna. Nel frattempo il Milan sta lavorando con il suo entourage per capire quale sia la scelta migliore.

Ad oggi, va detto, la principale possibilità è quella di un nuovo addio, ma a che condizioni? Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2025 e senza rinnovo, dunque, dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo. Può accadere magari a cifre non elevate e con una percentuale alta sulla futura rivendita. Ma c’è anche l’idea di continuare a tenere il controllo del giocatore. D’altronde non è facile dire addio così facilmente ad un pezzo di storia.

Calciomercato Milan, Maldini da Palladino con lo scambio

Un pezzo di storia, che nei mesi a Monza ha dimostrato di avere talento. La stagione della verità può dunque essere questa che è iniziata. Proprio il club brianzolo lo rivorrebbe, ma prima deve vendere per fargli spazio. Si sono interessate a Maldini anche l’Atalanta, la Lazio, la Roma e il Genoa, ma attenzione ad una pista di cui non si è ancora parlato.

Una pista che lo porterebbe dall’allenatore con cui è di fatto sbocciato, Raffaele Palladino, trasferitosi alla Fiorentina. Firenze potrebbe davvero essere la piazza giusta se il Milan dovesse decidere di privarsene a titolo definitivo. Attenzione così ad un possibile affare con i Viola, dove è tornato quel Sofyan Amrabat che non è mai sparito dai radar del Diavolo. Il centrocampista piace tanto a Zlatan Ibrahimovic e potrebbe tornare di moda, se non dovesse concretizzarsi l’affare Fofana, finito nel mirino dell’Atletico Madrid, o se dovesse andar via un altro centrocampista. Il valore di mercato del marocchino non può certo essere elevato vista la scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e considerato anche che non ci sono i margini per un rinnovo.