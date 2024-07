Berardi ha trovato squadra: affare in Serie A

Ancora ai box dopo il terribile infortunio dello scorso marzo, l’attaccante calabrese ha tre opzioni sul tavolo: affare al fotofinish

Alle volte il destino è cinico e baro. Dopo aver respinto gli assalti delle varie big che a diverso titolo, e in diversi periodi storici, hanno corteggiato il calciatore per un’operazione che il Sassuolo non avrebbe chiuso se non per 35-40 milioni, il club emiliano si ritrova ora a gestire una situazione paradossale.

Domenico Berardi, la stella della squadra – l’ultima rimasta dopo le partenze di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi – aveva da poco giurato amore eterno al club neroverde. L’intenzione di diventare una vera e propria bandiera del club emiliano, oltre a passare da quella che sarebbe dovuta essere la ‘solita’ permanenza tranquilla nella massima serie, è stata stroncata dalla sfortuna.

Il 3 marzo del 2024, nel corso del match contro il Verona al Bentegodi, il nazionale azzurro si è accasciato a terra dolorante. La prima diagnosi, impietosa, ha confermato i sospetti già avuti in presa diretta: l’infortunio era serio. La rottura del tendine d’Achille, che ha costretto l’attaccante ad un’operazione chirurgica a cui si è sottoposto appena due giorni dopo, è stata il punto di svolta negativo nella stagione degli emiliani, trovatisi improvvisamente nella scomoda posizione di lottare per non retrocedere.

Una battaglia poi persa, quasi senza colpo ferire, una lotta resa vieppiù difficile dalla forzata assenza di colui che avrebbe dovuto togliere le castagne dal fuoco. E che ora si troverebbe – usiamo il condizionale non a caso – costretto a ricominciare dalla Serie B il suo percorso agonistico. Proprio lui, punto fermo della nazionale anche dopo l’addio di Roberto Mancini, dovrebbe ‘accontentarsi’ della cadetteria. Uno scenario poco realistico, che forse nemmeno il Sassuolo vorrebbe.

Berardi conteso dalle due big: la Fiorentina nicchia

In un primo momento, subito dopo la fine della scorsa stagione, la Fiorentina ha bussato alle porte del club emiliano per trattare l’acquisto del calciatore calabrese. Il Dg Giovanni Carnevali, ancora sotto shock per una retrocessione davvero amara, non era però sceso di un centesimo nelle pretese economiche per il cartellino del suo pupillo.

La realtà dei fatti però parla da sé: impensabile trattenere in rosa un calciatore dello status di Berardi. Che oltretutto ha uno stipendio quasi da top player.

In attesa che il Sassuolo abbassi le sue pretese economiche, il club gigliato resta alla finestra ma nel frattempo deve guardarsi le spalle dall’accorrere di due nuove pretendenti. Anzi, tecnicamente di una nuova corteggiatrice, visto che la Juve insegue l’esterno da anni. Il Napoli di Antonio Conte, ancora alle prese con la telenovela Kvaratskhelia, avrebbe messo gli occhi sull’attaccante.

La sensazione diffusa è che la partita, per le tre contendenti, possa risolversi a fine mercato, quando il Sassuolo dovrà gettare la maschera e proporre un prezzo realistico per lasciare andare il suo miglior giocatore.