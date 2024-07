Bye bye Milan, affare Pobega per 10 milioni: nuova maglia in Serie A

Sono giorni caldi per quello che riguarda il calciomercato del Milan con i rossoneri pronti a chiudere operazioni in entrata e in uscita.

Tommaso Pobega non sembra rientrare nei piani di Paulo Fonseca in vista del campionato che prenderà il via tra un mese ed il centrocampista è pronto a cambiare maglia in Serie A.

Paulo Fonseca sta cominciando a fare sul serio in casa Milan con doppia allenamenti ed una preparazione volta a far arrivare la squadra pronta all’inizio del campionato. Il tecnico portoghese è in costante contatto con la società per fare il punto sulla rosa a disposizione lasciando dei feedback su quelli che sono i calciatori a disposizione. Pobega, reduce da un’annata difficile per via del lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco, appare destinato a salutare il Milan durante questa finestra di mercato per permettere alla società di capitalizzare al massimo dalla sua cessione.

Calciomercato Milan, Pobega via: nuovo club in Italia

Il Torino avrebbe messo di nuovo nel mirino Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 ha vissuto quella che finora è stata la sua migliore stagione in carriera con la maglia dei granata chiudendo il campionato con quattro reti all’attivo agli ordini di Juric nel 2021/2022.

Se tre anni fa l’affare si chiuse sulla base di un prestito secco, questa volta il Milan vorrebbe salutare il giocatore a titolo definitivo. L’intenzione della squadra rossonera è infatti quella di cedere il mediano per fare cassa e reinvestire sugli obiettivi messi nel mirino dalla dirigenza. Il nome più caldo per quello che riguarda la mediana è sempre quello di Youssouf Fofana con il centrocampista che è in uscita dal Monaco che continua però a chiedere circa 30 milioni di euro per il nazionale transalpino.

Nei prossimi giorni Milan e Torino si incontreranno per parlare del futuro del centrocampista e provare a trovare un’intesa. Nel caso in cui le parti dovessero trovare un accordo i rossoneri potrebbero dare l’affondo decisivo al mediano francese per il quale Ibrahimovic e Furlani non vogliono spingersi oltre i 20 milioni di euro.

Per quello che riguarda l’attacco non c’è solo Morata nei pensieri del Milan. I rossoneri sono infatti su altre due piste per sistemare il proprio reparto offensivo. La prima porta ad Abraham della Roma per il quale è al momento troppo alta la richiesta dei giallorossi (circa 30 milioni di euro), l’altra è quella relativa a Fullkrug, reduce da una finale di Champions League con il Borussia Dortmund e un europeo con la nazionale tedesca.