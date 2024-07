Il Milan ci ripensa: addio ad un passo, svuota l’armadietto

Il Milan torna sui suoi passi e pensa a un addio fino ad ora imprevisto, partenza vicinissima per un rossonero

Situazione in rapida evoluzione al Milan, dopo una prima fase di mercato che tra trattative e vari rumours è stata decisamente troppo statica. Adesso c’è da recuperare il tempo perduto e la società rossonera sembra aver imboccato questa strada con maggior decisione.

Fonseca, a Milanello, allena per adesso una squadra senza ancora tutti i big e senza acquisti. Fiducioso, comunque, nell’operato del club, affinché gli venga messa a disposizione una rosa competitiva. Un Milan che sta accelerando, dicevamo, e lo fa soprattutto per quanto riguarda il reparto d’attacco. A breve si chiuderà per Morata, sono arrivate le ultime conferme e adesso c’è solo da formalizzare un affare per il quale l’intesa è stata trovata. Lo spagnolo però non sarà l’unico ad arrivare là davanti.

Il Diavolo sta infatti seguendo anche altre piste. I nomi più caldi degli ultimi giorni sono stati Tammy Abraham e Niclas Fullkrug, ma stando alle ultime indiscrezioni pare che il Milan stia virando decisamente verso il tedesco.

Entrambi vorrebbero vestire la maglia rossonera, ma sembra più facile arrivare in tempi brevi al giocatore del Borussia Dortmund, anche perché le richieste della Roma rimangono ancora piuttosto elevate in questo momento. Contatti positivi che proseguiranno nei prossimi giorni. Aprendo la strada, invece, a un addio tra i rossoneri.

Milan, per Jovic non c’è posto: l’annuncio sul serbo

Il futuro potrebbe essere lontano da Milano per Luka Jovic, nonostante il serbo abbia strappato il rinnovo annuale alla fine della scorsa stagione.

Dopo un inizio difficile, Jovic si era ritagliato il suo spazio, chiudendo l’annata con il discreto score di 9 gol e un assist in 30 presenze, salvando più volte le proverbiali castagne dal fuoco con reti nel finale. Ma adesso, con i nuovi attaccanti in arrivo, il Milan sembra pensare di poter fare a meno di lui.

L’annuncio arriva da ‘Sky Sport’, dove si spiega che il Milan non sarebbe convinto fino in fondo di tenere Jovic e che anzi a questo punto starebbe pensando di trovargli una sistemazione entro la fine del mercato. Situazione da seguire con una certa attenzione, anche perché Jovic potrebbe, a questo punto, tramutarsi in una interessante occasione last minute anche per club di Serie A.