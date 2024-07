L’arma in più: Morata non basta, così il Milan completa l’attacco

Morata non sarà l’unico colpo del reparto offensivo rossonero: il club ha già in mente il profilo da affiancare allo spagnolo.

Il Milan vuole comprare due attaccanti in questa sessione estiva del calciomercato. Uno è già stato preso, Alvaro Morata, e adesso si attende di vedere quale sarà il secondo.

Il primo nome di cui si era parlato era Tammy Abraham, valutato circa 25 milioni di euro dalla Roma e in scadenza di contratto a giugno 2026. Conosce Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic dai tempi del Chelsea, il suo ambientamento sarebbe favorito dal loro rapporto di amicizia. Il Diavolo vorrebbe inserire una contropartita tecnica nell’operazione, Alexis Saelemaekers potrebbe essere il nome giusto, ma la trattativa non è ancora decollata. C’è anche un altro centravanti che piace molto alla dirigenza: Niclas Füllkrug.

Milan, Füllkrug ideale per Fonseca?

Il Milan ha avviato contatti per il 31enne tedesco in forza al Borussia Dortmund, nel quale è approdato un anno fa per 17 milioni di euro proveniente dal Werder Brema. Già allora c’erano stati rumors inerenti un interesse del club rossonero, che poi non ha affondato il colpo. Ci proverà adesso?

Füllkrug è reduce da una buona stagione: 16 gol e 10 assist in 46 presenze. Si è ben comportato anche all’Europeo con la Germania: 2 gol in 5 partite, entrando sempre nel secondo tempo. È un attaccante forte fisicamente e qualcuno l’ha paragonato al connazionale ed ex rossonero Oliver Bierhoff.

Certamente i due hanno in comune la bravura nel gioco aereo. I dati delle ultime due stagioni evidenziano che Füllkrug ha vinto l’89,7% dei duelli aerei con il Werder Brema e poi il 63,9% con il Borussia Dortmund. È un numero 9 classico e può dare maggiormente peso all’attacco del Milan, soprattutto quando c’è bisogno di riempire maggiormente l’area. Può anche essere affiancato da un altro attaccante e non è escluso che possa anche giocare con Morata, eventualmente.

L’ex Werder Brema è disponibile ad ascoltare offerte, anche perché il Borussia Dortmund ha deciso di puntare su Serhou Guirassy come nuovo centravanti titolare. Al Milan partirebbe comunque dietro a Morata, quindi il suo status sarebbe simile a quello che avrebbe restando in maglia giallonera. Molto dipenderà dagli argomenti che utilizzeranno Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e anche Paulo Fonseca per convincerlo a trasferirsi a Milano. Trattativa non semplice, perché nonostante i 31 anni del nazionale tedesco il BVB non farà sconti sul prezzo.