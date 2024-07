Rifiuto secco: Ibrahimovic ha detto no, ribaltone Milan

Il mercato del Milan sta per entrare nel vivo con i primi colpi a tinte rossonere: l’ultima decisione di Ibra cambia però tutto

I tifosi del Milan in queste settimane di giugno e inizio luglio hanno spesso lamentato la mancanza di acquisti da parte del club. Il vedere delle rivali come Inter e Juventus che si stavano rinforzando a suon di colpi ha creato insoddisfazione tra i sostenitori del club. Ora però in questa seconda parte del mese di luglio pare che la situazione si sia sbloccata e che quindi i primi colpi possano essere pronti all’annuncio.

In casa Diavolo ora sembra che il mercato in entrata sia pronto a battere i primi colpi con delle trattative importanti che potrebbero chiudersi a breve. Nomi grossi come quelli di Youssouf Fofana e di Alvaro Morata, ora che si è concluso l’Europeo, potrebbero diventare i primi acquisti dei rossoneri. Un uomo molto importante nel mercato milanista di quest’anno è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic che ha appena preso una scelta chiave sul futuro di un tesserato.

Mercato Milan: Ibrahimovic decide il futuro del baby Zeroli, ecco la scelta dello svedese

In questa estate per il Milan c’è stata la grande novità dell’annuncio della creazione della squadra Under 23 che giocherà in Serie C con il nome di “Milan Futuro”. La dirigenza rossonera sta infatti provvedendo alla creazione anche di questa nuova rosa composta per lo più da giovani ma anche da alcuni elementi di esperienza che saranno le guide per i ragazzi alla prima volta in un campionato professionistico.

Tra i volti più noti c’è senza dubbio Kevin Zeroli che è uno dei giocatori di maggior talento che il settore giovanile rossonero ha tirato fuori negli ultimi anni. Centrocampista centrale che può agire anche come trequartista, il talento milanista in un primo momento sembrava poter essere ceduto in prestito.

Ora però Ibrahimovic ha deciso di trattenere Zeroli a Milano e di fargli fare la spola tra prima squadra e formazione di Serie C. Per il classe 2005 si prospetta quindi una stagione molto importante per il suo futuro perché dovrà fare bene con il Milan Futuro ma al contempo iniziare ad allenarsi e a mettersi in mostra con la prima squadra di Paulo Fonseca. Tutto il club di via Aldo Rossi e anche i tifosi sperano infatti che possa diventare un pilastro del futuro.