Colpo di scena Hamilton: Leclerc è avvertito

L’arrivo del sette volte campione inglese è destinato a cambiare il volto della Ferrari definitivamente: Leclerc ne è consapevole

Dallo scorso mese di febbraio, mese dell’annuncio di Lewis Hamilton come nuovo pilota della Ferrari per il prossimo triennio, si parla in modo continuo del futuro rapporto del sette volte campione del mondo con il collega monegasco Charles Leclerc.

Da allora, in breve, si sta cercando di capire chi sarà considerato il vero punto di forza della scuderia di Maranello: un campione che ha voglia di tornare a dettare legge o un pilota esperto e dalle belle speranze, ma discontinuo e anche poco fortunato? Difficile rispondere a tale quesito ora, di certo i tifosi della Ferrari stanno già immaginando come si evolverà il loro rapporto. Se Hamilton riuscirà sin da subito a imporsi magari a suon di vittorie e con una monoposto rinnovata, per Leclerc non sarà semplice continuare a essere definito il futuro del Cavallino Rampante.

Ferrari, Bottas avvisa Leclerc: “Hamilton gli darà del filo da torcere”

Uno che Lewis Hamilton lo conosce molto bene, avendo vissuto con lui anni e anni di vittorie in Formula 1, è sicuramente Valtteri Bottas, pilota della Sauber. Il corridore finlandese, nei suoi anni in Mercedes, ha ottenuto risultati importanti, tra cui due secondi posti (2019 e 2020) proprio alle spalle del britannico. Nessuno meglio dell’ex Alfa Romeo è in grado di dare consigli a Leclerc per il prossimo anno.

Intervistato dal podcast Nailing the Apex, Bottas ha dapprima rimarcato le qualità umane di Lewis, descritto come “una persona molto gentile e che può essere un buon compagno di squadra e portare molto alla squadra”. Ma ha anche avvertito il 26enne monegasco che uno come lui non lascia le briciole a nessuno, essendo un pilota fortemente convinto dei propri mezzi tecnici.

Del resto, e di questo Bottas ne è pienamente consapevole, parliamo di un pilota che ha dominato per quasi un decennio intero la Formula 1. Appena approderà a Maranello, al termine dell’attuale mondiale, tutti si renderanno conto del suo talento, Charles compreso.

Per quanto riguarda le qualità tecniche di Lewis, il #77 della Sauber non ha molti dubbi: “Non ho bisogno di dare consigli a Charles, è un pilota che ha già molta esperienza in Formula 1. Penso che saranno due ottimi compagni di squadra, ma sono sicuro anche che Lewis gli darà del filo da torcere, non ho dubbi su questo“.