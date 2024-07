Milan, il dato che distrugge un luogo comune su Morata

Alvaro Morata può davvero dare una mano importante al Milan, raccogliendo l’eredità di Olivier Giroud. Serviranno assist, ma soprattutto gol

E’ Alvaro Morata il primo colpo del mercato del Milan. L’attaccante spagnolo ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2028, ma potrebbero essere addirittura cinque gli anni di permanenza al Diavolo, al verificarsi di determinate condizioni.

Il Milan ha così fatto un investimento importante, pagando chiaramente i 15 milioni di euro della clausola rescissoria, e garantendo uno stipendio da circa cinque milioni di euro netti all’attaccante. Morata, dunque, raccoglie l’eredità pesante di Olivier Giroud. Lo fa da campione d’Europa in carica e da capitano della Spagna. Lo fa dopo aver vissuto una stagione da protagonista con l’Atletico Madrid.

Sarà così il calciatore delle Furie Rosse a completare il tridente offensivo con Rafa Leao e Christian Pulisic. Sarà determinante non solo per i gol e gli assist che potrà garantire, ma anche come uomo spogliatoio. Con la Nazionale ha dimostrato di poter essere un leader, di poter guidare i compagni più giovani di lui e a Milanello dopo la partenza di Olivier Giroud e Simon Kjaer serviva una figura come quella di Alvaro Morata. L’ex Juve di fatto, dunque, raccoglie in toto l’eredità del centravanti francese, indispensabile dentro e fuori dal campo.

Morata, una stagione da incorniciare: i numeri non mentono

Alvaro Morata è reduce da una stagione da ben 21 gol e 5 assist con la maglia dell’Atletico Madrid. In poco meno di 3mila minuti giocati, l’attaccante è riuscito a segnare sia in Champions League, ben cinque reti, che ne LaLiga (15 centri), oltre che in Coppa del Re (1).

A livello realizzativo, dunque, Alvaro Morata ha vissuto un’annata davvero importante. Ma ci sono altri dati statistici che testimoniano, che il giocatore sia reduce da una stagione tra le più positive.

Calcio Datato sul proprio profilo X scrive: “Se il Milan è andato su Morata è soprattutto per quello che garantisce dentro l’area di rigore. E nell’ultima stagione, seppur non giocando sempre, ha registrato la miglior efficienza realizzativa degli ultimi anni”. Basta così guardare il grafico in cui si analizza la differenza tra gol ed xG per novanta minuti (rigori esclusi), per stagione in campionato, per rendersi conto di quanto abbia performato lo scorso anno indossando la maglia dell’Atletico Madrid di Simeone.