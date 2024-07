Colpo a zero nel 2025: il Milan fiuta l’affare che fa sognare i tifosi

Il Milan torna a far sognare i tifosi, la dirigenza studia un clamoroso colpo a zero: può arrivare nel 2025.

Anche il Milan studia un colpo “alla Marotta”. In una fase di mercato in cui i tifosi sono ancora in attesa dell’arrivo di Morata, ma sentono di non poter sognare qualcosa in più in quest’estate 2024, molto diversa da quella dello scorso anno, arriva all’improvviso una notizia che può riaccendere l’entusiasmo e far nuovamente sognare la piazza.

Più che per il nome, per il significato: un colpo del genere sarebbe infatti garanzia di grandi ambizioni da parte della dirigenza, quelle ambizioni che negli ultimi mesi sembravano essere state di colpo dimenticate. In un calcio italiano sempre più in difficoltà a livello economico, è naturale che anche i grandi club debbano ricorrere a qualche stratagemma per portare a casa dei top player. La soluzione più semplice in questo momento è acquistarli in età avanzata e a parametro zero. Una strategia che solo apparentemente può sembrare rischiosa. Squadre come l’Inter degli ultimi anni sono infatti riuscite a dimostrare che spesso l’instant team dà frutti migliori delle rose costruite pensando al futuro.

Il Milan lavora al super colpo a parametro zero: può arrivare nel 2025

Forse anche per questo a Milano, sponda rossonera, hanno deciso di fare un passo nella direzione dei cugini nerazzurri. Senza rinunciare completamente alla propria filosofia di mercato, basata su calciatori giovani e rivendibili, ma puntellando qua e là la rosa con almeno un paio di colpi in grado di alzare il livello della squadra. E uno di questi potrebbe essere un calciatore in grado di conquistare, non molti anni fa, una Champions da assoluto protagonista.

La sensazione è che il primo anno di Fonseca sia visto come un anno di transizione. I rossoneri lavoreranno per rendere la squadra competitiva nell’immediato, ma il vero grande obiettivo è poter permettere al tecnico portoghese di avere una rosa davvero capace di lottare su tutti i fronti dal prossimo anno.

Anche per questo motivo i vertici del club starebbero già pianificando alcuni colpi per il 2025. In particolare, avrebbero messo nel mirino un calciatore di altissimo livello, un profilo da top club che potrebbe trasformarsi, nei prossimi mesi, in una delle più ghiotte occasioni di mercato, peraltro già accostata anche all’Inter, sempre attenta a non farsi sfuggire nessun parametro zero.

Il nome è di quelli in grado di rappresentare una vera garanzia: Virgil van Dijk. Il difensore del Liverpool, classe 1991, è in questo momento in scadenza nel prossimo anno e non arrivano voci su un suo possibile rinnovo. La sensazione è che quindi i Reds possano accettare di farlo partire, dopo circa sei stagioni di soddisfazioni reciproche e grandissimi trionfi.

E anche se l’età non è più verdissima, le pretendenti per il centrale olandese non mancano. Tra queste anche le due milanesi, pronte a sfidarsi in un derby di mercato che, anche per ragioni storiche, potrebbe vedere i rossoneri avvantaggiati stavolta rispetto al club di Marotta.

Il vero ostacolo, più che la possibile competizione interista, potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio del calciatore. Attualmente al Liverpool van Dijk percepisce infatti poco meno di 10 milioni di euro a stagione . Uno stipendio che il Milan non potrebbe ovviamente garantirgli, come nessun’altra squadra italiana. Ma un accordo non sarebbe impossibile da trovare. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore e dalle sue reali ambizioni per il futuro.