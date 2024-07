De Sciglio ha trovato squadra, nuova maglia in Serie A

De Sciglio si prepara a lasciare la Juventus dopo lo sbarco a Torino di Thiago Motta. Il terzino resterà in Serie A: offerta sul tavolo.

Prosegue la rivoluzione targata Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo della Juventus, da una parte, sta cercando di regalare a Thiago Motta quanti più rinforzi possibili così da potenziare la rosa a disposizione del tecnico. Dall’altra, risulta impegnato in un gran numero di operazioni in uscita finalizzate ad incamerare risorse fresche da reinvestire subito. Diversi i bianconeri esclusi dal nuovo progetto tecnico in procinto di lasciare Torino, tra cui Mattia De Sciglio.

L’esterno classe 1992, nella scorsa stagione, ha rivestito il ruolo della comparsa: soltanto una presenza (45 minuti in campo contro la Lazio il 30 marzo) a fronte di 35 gare saltate a causa di svariati problemi fisici. L’ex Milan, ora, ha recuperato dal punto di vista fisico ed ha iniziato ad allenarsi insieme al resto del gruppo in modo tale da recuperare la forma migliore. La sua permanenza alla Vecchia Signora, in ogni caso, è destinata a durare lo spazio di pochi giorni.

Juventus, De Sciglio ai saluti: nuova chance in Serie A per l’ex Milan

L’ormai ex allenatore del Bologna, infatti, lo ha inserito nell’elenco degli esuberi (comprendente pure i nomi di Arthur, Weston McKennie e Arek Milik), chiedendo a Giuntoli di provare a piazzarlo altrove. Di recente, per il 31enne, si erano fatti avanti il Monza ed il Como attraverso dei sondaggi esplorativi a cui, però, non hanno fatto seguito contatti concreti tra le società. Entrambe le piste, quindi, sono da considerare fredde. Quanto mai vive, invece, quelle che conducono ad altre due squadre della Serie A pronte a prenderlo subito.

Parliamo del Parma e del Venezia, intenzionate ad allestire un gruppo competitivo in grado di centrare la salvezza senza troppi patemi d’animo. I lagunari, in particolare, sognano il doppio colpo dalla Juventus considerando che risulta in fase avanzata la trattativa riguardante Hans Nicolussi Caviglia. Sul tavolo, seguendo l’input fornito da Eusebio Di Francesco, sono stati messi 7 milioni. Restano da limare alcuni dettagli tuttavia la fumata bianca appare all’orizzonte.

Ora resta da vedere chi la spunterà nella corsa per De Sciglio, legato alla Juve fino al 30 giugno 2025. Il rinnovo non è nei piani di Giuntoli, pronto a salutarlo subito: non è da escludere, in tal senso, che il manager lo lasci andare via a titolo gratuito, così da agevolarne la partenza. Si vedrà. Per il terzino questi sono momenti di profonde riflessioni. Il matrimonio con la Juve, intanto, può essere considerato concluso.