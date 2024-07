Milan, la strada è tracciata: Ibra in pressing per il colpo in difesa

Il Milan è pronto a piazzare il secondo colpo dopo l’acquisto di Alvaro Morata. Idee chiare: il Diavolo preme il piede sull’acceleratore

Non c’è tempo da perdere. Il Milan è pronto a mettere a segno il secondo colpo del proprio calciomercato. I rossoneri hanno acquistato Alvaro Morata, versando i 15 milioni di euro della clausola rescissoria, nelle casse dell’Atletico Madrid, ma il mercato chiaramente non si ferma qui.

Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic hanno le idee chiare e sanno cosa serve per migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Ora il club rossonero così sta stringendo per altri affari: il tecnico portoghese aspetta soprattutto un nuovo centrocampista, capace di dare equilibrio, e un centrale mancino per completare il pacchetto difensivo. Per quanto riguarda il reparto di difesa non sono previste rivoluzioni, con il Milan che ripartirà dai giocatori dello scarso anno senza chiaramente Simon Kjaer. C’è la convinzione che i troppi gol subiti non siano stati un problema di singoli, ma di atteggiamento, di modo interpretare le partite. Così si continuerà a puntare su Fikayo Tomori e Matteo Gabbia, che saranno certamente in rosa. Ci sarà anche Pierre Kalulu, che potrebbe giocare spesso sulla destra, per dare maggiori equilibri alla difesa. Ad oggi dovrebbe esserci anche Malick Thiaw, ma il Newcastle ha manifestato interesse nei suoi confronti e potrebbe presentare un’offerta ben presto. Il Milan può anche cederlo ma serviranno almeno 30/35 milioni di euro.

Calciomercato Milan, pressing su Pavlovic

L’obiettivo, poi, come detto, è quello di aggiungere al gruppo dei centrali anche un difensore mancino. Ieri è tornato di moda il profilo di Mario Hermoso. I suoi agenti e il Milan he hanno parlato, ma nessuna trattativa, con il Napoli che continua ad essere in prima fila.

Per il club rossonero, lo spagnolo al momento è solo un’alternativa. Il primo nome infatti continua ad essere quello di Pavlovic. Il giocatore serbo ha già detto sì al Milan ed è pronto un contratto da cinque stagione a 1,6-1,8 milioni di euro netti all’anno. Serve chiaramente l’accordo con il suo club. Il Salisburgo lo valuta sui 25 milioni di euro e il Milan è pronto ad avanzare nella trattativa. Il Diavolo in queste ore ha alzato il pressing e superando i 20 milioni, magari con i bonus, si potrebbe davvero chiudere. Pavlovic si candida dunque a diventare il secondo colpo dell’estate del Milan. Il weekend ci farà capire se si chiuderà a breve