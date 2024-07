Amichevole Rapid Vienna-Milan, risultato e pagelle

Ecco come è andata la partita amichevole all’Allianz Stadion delle 17.30 tra il Milan di Paulo Fonseca e il Rapid Vienna

Prima uscita stagionale per il Milan di Paulo Fonseca che dopo 12 giorni di lavoro, ha disputato un amichevole all’Allianz Stadion di Vienna contro il Rapid. Una partita alla quale non hanno preso parte i tanti nazionali, che in estate sono stati impegnati agli Europei e in Copa América.

E’ stato un Milan, dunque, senza il tridente titolare, Rafa Leao, Alvaro Morata e Christian Pulisic, per il quale bisognerà aspettare qualche settimana, visto che lo spagnolo sarà l’ultimo a unirsi al gruppo. Ma non c’erano nemmeno, chiaramente, Theo Hernandez, Mike Maignan, Tiijani Reijnders, Yunus Musah e Luka Jovic. Assenti inoltre Romero e e Simic pronti a dire addio al Milan. E’ stato comunque l’occasione per molti di mettersi in mostra e dalla partita sono arrivate diverse indicazioni. Paulo Fonseca, come ha dichiarato nel corso della conferenza di presentazione, inizia la stagione lavorando alla fase difensiva. Le attenzioni, dunque, erano rivolte proprio sul reparto arretrato e su quegli equilibri, che il Milan deve trovare per evitare di subire tanti gol come successo lo scorso anno.

Rapid Vienna-Milan, ecco come è andata la partita

Paulo Fonseca sorprende tutti iniziando con una formazione davvero sperimentale e lancia dal primo minuto Liberali, l’unico che prova a mettersi in mostra, giocando tra le linee.

Nella prima frazione di gioco, però, le occasioni sono pari a zero, con l’unico tiro verso la porta che arriva solo al 42esimo con Tommaso Pobega. I giocatori del tecnico portoghese pagano, come è normale, i duri carichi di lavoro, così è il Rapid Vienna a creare maggiori pericoli e va vicino al gol almeno tre volte.

Nella ripresa, Fonseca cambia tutta la formazione e il Milan trova il gol: filtrante di Bennacer per Daniel Maldini, che di sinistro serve Florenzi che la mette dentro per l’uno a zero. Poi è Torriani a salvare il risultato con un buon intervento, tre minuti dopo, ma il pareggio degli austriaci arriva a pochi secondi dalla fine. Difesa soprattutto in questa occasione da rivedere, con Kalulu, tra i più imprecisi. La prima partita di Fonseca si chiude così in parità, con il risultato di uno a uno.

Rapid Vienna-Milan 1-1: 63′ Florenzi (M), 89′ Demir (R)

Pagelle di Rapid Vienna-Milan

MILAN – Sportiello, Calabria, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Adli, Pobega; Chukwueze, Liberali, Traore; Colombo.

Voti

Primo tempo

Sportiello 6

Calabria 6

Thiaw 6

Gabbia 6

Terracciano 5,5

Adli 5

Pobega 5

Chukwueze 5,5

Liberali 6

Traore 5

Colombo 5,5

Secondo Tempo

Milan: Torriani; Bakoune, Tomori, Kalulu, Jimenez; Bennacer, Florenzi; Cuenca, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Maldini

Torriani 6,5

Bakoune 5

Tomori 6

Kalulu 5

Jimenez 5,5

Bennacer 6,5

Florenzi 7

Cuenca 6

Loftus-Cheek 5,5

Saelemaekers 6

Maldini 6,5

FONSECA 6