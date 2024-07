La decisione di Morata spiazza i tifosi: è un chiaro segnale

La scelta è stata presa e ha spiazzata un po’ tutti i tifosi del Milan. Inizia così l’avventura in rossonero di Alvaro Morata

Alvaro Morata da poche ore è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante spagnolo è così il primo colpo di questo caldo calciomercato. Il Diavolo voleva risolvere come prima cosa il problema legato al centravanti: sarà così l’ex Atletico Madrid a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud.

Sarà Morata a completare il reparto offensivo, il tridente con Rafa Leao e Christian Pulisic. Il Milan ha deciso di fare un investimento importante, mettendo sul piatto un contratto di quattro anni con opzione per il quinto a circa cinque milioni di euro netti a stagione. Tanti soldi per un giocatore anche andrà a sostituire Giroud – oltre che Simon Kjaer – anche per carisma e personalità. Morata ha dimostrato di essere un giocatore sul quale fare affidamento anche all’interno dello spogliatoio. Con la nazionale spagnola abbiamo visto tutti la sua leadership e siamo certi che riuscirà a far lo stesso al Milan, con i tanti giovani in rosa che hanno bisogno di una guida d’esperienza.

Milan, sorpresa Morata: lascia il nove al nuovo bomber

Si può dire, dunque, che Alvaro Morata raccoglie in tutto e per tutto l’eredità di Olivier Giroud, anche se con il comunicato ufficiale è arrivata la notizia che ha sorpreso un po’ tutti i tifosi del Diavolo.

Lo spagnolo, infatti, ha deciso di non prendere la maglia numero nove, ma mettere sulle spalle la 7, che gli è stata gentilmente ceduta da Yacine Adli. Sarà strano vedere il tridente titolare senza il numero nove.

Un numero così prestigioso, chiaramente, non potrà rimanere senza un proprietario. Il segnale è dunque più che chiaro: il Milan in questa sessione di calciomercato metterà le mani anche su un altro bomber. L’idea è quella di affiancare a Morata e Luka Jovic (resterà qualora non dovessero arrivare offerte convincenti per tutti) un altro bomber, colui che verosimilmente deciderà di prendere la nove. Il candidato numero uno a vestire il rossonero in questo momento è certamente Fullkrug, ma non si possono escludere altre piste: il Milan, infatti, non ha depennato i nomi di Romelu Lukaku e Memphis Depay, che possono tornare di moda negli ultimi giorni di agosto. Abraham? Può sbarcare in rossonero qualora la Roma accettasse delle contropartite tecniche.